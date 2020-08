A continuación, les comparto los resultados de una pregunta aplicada a 1,400 ciudadanos

mexicanos en sus hogares “cara a cara”, en todo el país, por el Instituto de Mercadotecnia y

Opinión (IMO), la pregunta fue la siguiente: “Piense ahora en su contacto con todos los miembros

de su familia y amigos cercanos. ¿Cuánto de ese contacto es a través de mensajes de texto,

teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación que usen internet?”.

Y las respuestas fueron: 1- Todo o casi todo 20.6%; 2- La mayor parte 38.2%; 3- Alrededor de la

mitad 19.4%; 4- Algo de eso 8.4%; 5- Ninguno o casi nada de eso 7.7%; 6- No uso ninguno de esos

dispositivos 4.3%; 7- No puedo elegir 1.3%; 8- No contestó 0.1%.

Una quinta parte (20.6%) de la población mexicana utiliza mensajes de texto, teléfonos móviles e

internet para comunicarse con su familia y amigos; además, cuatro de cada diez (38.2%) utiliza el

contacto virtual en la mayor parte de las veces. Otra quinta parte de la sociedad (19.4%), utiliza el

contacto con su familia y amigos cercanos de forma virtual en la mitad de las ocasiones.

Es decir que la sociedad mexicana privilegia el contacto virtual sobre otro tipo de contacto para

mantener comunicación con sus familiares y amigos cercanos. Cada vez el contacto físico personal

va cediendo su lugar a la tecnología, lo digital y cibernético. Quizás por eso las relaciones son más

frías, más impersonales.

Si sumamos los datos de Todo o casi todo, la mayor parte y alrededor de la mitad nos da 78.2% es

decir que ocho de cada diez personas su contacto con la familia es principalmente con mensajes

de texto, teléfonos móviles y dispositivos con internet.

Lo que supone que los aparatos de comunicación virtual cada vez son más utilizados que los

tradicionales.

Las diferencias son mayores de acuerdo a la edad, a continuación los resultados por rango de

edad. De 18 a 29 años: 1- Todo o casi todo 21.8%; 2- La mayor parte 44.9%; 3- Alrededor de la

mitad 19.7%; 4- Algo de eso 7.5%; 5- Ninguno o casi nada de eso 4.4%; 6- No uso ninguno de esos

dispositivos 1.7%.

De 30 a 50 años: 1- Todo o casi todo 25%; 2- La mayor parte 36.9%; 3- Alrededor de la mitad

21.3%; 4- Algo de eso 7.2%; 5- Ninguno o casi nada de eso 6.3%; 6- No uso ninguno de esos

dispositivos 1.4%; 7- No puedo elegir 1.6%; 8- 0.3%.

51 o más años: 1- Todo o casi todo 13.2%; 2- La mayor parte 32%; 3- Alrededor de la mitad 15.8%;

4- Algo de eso 11.3%; 5- Ninguno o casi nada de eso 13.9%; 6- No uso ninguno de esos dispositivos

11.7%; 7- No puedo elegir 2.1%.

Las diferencias son notorias según el rango de edad. Si se toma la población más joven, de 18 a 29

años, el contacto con la familia o amigos cercanos utilizando mensajes de texto, teléfonos móviles

o dispositivos que usen internet llega a 86.4%; es decir que nueve de cada diez jóvenes prefieren

la comunicación digital para contactar con su familia y amigos cercanos.

Mientras que las personas de 51 años o más que usan los mensajes de texto, teléfonos móviles o

dispositivos con internet para contactarse con su familia y amigos cercanos es de 61%. El uso de

los dispositivos virtuales baja considerablemente, ya que sólo seis de diez lo utiliza.

Es fácil imaginar que en unos cinco o diez años más, toda la comunicación que se tenga con la

familia y amigos se hará de manera virtual. Habrán ventajas y también desventajas de esta nueva

conducta.

Hay que tomar en consideración que el fenómeno de la pandemia por el Covid-19, que ha

provocado que actividades sean de manera virtual como la educación, negocios, viajes restringidos

entre naciones, algunas actividades de trabajo, campañas electorales, etc. contribuye a que ésta

actividad se acelere cada vez más.

La mejor opinión es la suya, saludos.

Lic. Mauricio Morán Olmos, Director de Metodología del IMO mauricio.moran21@gmail.com

Página web de IMO http://www.imocorp.com.mx

El Instituto de Mercadotecnia y Opinión es una agencia encuestadora mexicana independiente,

representa a México en el ISSP (Programa Internacional de Encuestas Sociales) y pertenece a la

Asociación Mundial de Investigación de la Opinión Pública WAPOR.