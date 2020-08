Sentado en un sillón, de esos que ni ganas de pararse dan, bien podría tener

en su mano, un wiski, daiquiri, las noticias de los medios nacionales, a través

de su table mac, y los diarios más prestigiados del país, y al fondo una alberca

y jardín, que realmente llama a la relajación espiritual.

Lo que cambiaría seria las bebidas, de ser por la mañana, seria jugo de

naranja o café, aunque con una educación a la europea, bien podría desde

temprano, disfrutar de cervezas artesanales.

Si su rostro se ve tranquilo, no es por lo que sabe, si no por lo que no sabe, y

su paz interior radica, en que se ha convertido, en informante favorito de

Palacio Nacional, y así las cosas para que te preocupas. Mejor seguir

disfrutando de los amplios jardines, de la mansión de la familia, total, decir

no empobrece, el dar es el que aniquila.

Decir y hacer lo no es lo mismo, el Duque de Las Lomas, esta tan tranquilo,

que ya vivir en Málaga, con la realeza española, estaba complicado, para que

esconderse, si su linaje puede cruzar pantanos y salir limpio, o al menos

purificado, como es la costumbre de esta 4T.

El calcetín con estiércol, ha empezado a girar, pero desde temprano, se sabe,

que el objetivo no es Enrique Peña Nieto, y que si bien, sus amigos y

allegados, son el puente colgante, el objetivo final, se llama Felipe Calderón,

enemigo acérrimo del Presidente López Obrador, y si Chayito Robles, tiene

un año en la cárcel sin deber nada, imagínese los malos pensamientos en

contra de Felipe, que le robo la presidencia en 2006, convirtiendo a AMLO,

en vecino del zócalo capitalino, con aquella Presidencia Legítima.

El inquilino de las Lomas, a dicho mucho y probado poco, su vociferada, va

más allá de lo posible y probable, el ex presidente ya reviro y escribió su

carta, donde está dispuesto a venir a México, a declarar, y ya muchos fans,

piden, que si viene, que traiga a Tania, si no es mucha la molestia.

Felipe Calderón, asegura, que no hay nada que esconder, que la venganza

política, es el fin de todo el show, del circo y de la divina comedia, y palabras

más, palabras menos, asegura que se la van a pelar. Hay usted saque

conclusiones.

De los demás implicados y mencionados por este miembro VIP de la llamada

clase política mexicana, Osorio Chong, es senador de la república, Luis Vega,

es diputado Federal, Nubia Mayorga, también legisladora, y si la lista sigue, y

en cualquiera de los casos, el acusador, tendrá que probar sus dichos, con

hechos, y ahí es donde el marrano se queda sin maíz.

Muy difícil, será que el informante VIP; pruebe sus acusaciones con hechos,

porque si bien podría ser cierto lo que dice, otra muy distinta es probarlo,

porque asuntos de ese calado, difícilmente dejaran huella, si no pregúntenle

a Manuel Bartlett, que algo sabe de ocultar información y hacer los trabajos

sucios del poder.

Pero mire el circo apenas comienza, la divina comedia, será cuento infantil

comprado con este caso; las risas se podrán borrar, mientras pasa la lumbre,

pero sí de venganzas se trata, entonces esperemos el 2021, y ahí usted sabrá,

para que lado jalan la yunta los bueyes.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás…

Comienzan los informes, las fechas de los ediles en Tamaulipas, están sujetas

a la ley orgánica municipal vigente en la entidad. Los informes no tienen

vuelta de hoja, se dan si o si, ya se manera virtual, por escrito, pero seguro,

no serán masivos, y con invitados especiales, serán muy distintos a los

acostumbrados a ver por la población.

El primero en anunciar su informe, es Enrique Rivas, alcalde de Nuevo

Laredo, y su informe, será solo ante cabildo, con una transmisión a través de

redes y canales web, usando las plataformas modernas de comunicación

masiva.

También en este punto aclaro el edil laderense, que este acto, a pesar de ser

virtual, se respetaran todas las recomendaciones de salud, para la

contingencia de coronavirus y se aplicaran los protocolos de la Sana

Distancia, el uso de cubre bocas, gel y demás, para los pocos asistentes, que

no deberán de pasar de 30, según las recomendaciones actuales de salud de

Tamaulipas.

El edil, que también ya hace ajustes y arreglos, para el informe es Pepe Ríos,

de San Fernando, a fecha estimada, esta entre 5 y 6 de septiembre, para que

rinda su segundo informe de labores, de este segundo periodo como alcalde.

De igual forma, derivado de la contingencia, será por escrito, de manera

virtual, y con un estricto respeto por las recomendaciones sanitarias vigentes

para evitar contagios por CODI-19.

