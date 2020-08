Ciudad de México. 11 agosto 2020. Desde que se dio a conocer que Christian Nodal y Belinda son pareja han surgido muchos rumores en redes sociales. Algunos incluso aseguran que sólo es publicidad para ganar más fama.

Sin embargo y pese a quien le pese, la pareja se ha dejado ver muy enamorados y una prueba de eso fue el viaje romántico que hicieron este fin de semana.

Para callar a sus detractores, Christian compartió un tierno video a lado de su novia, acompañado de un mensaje contundente.

«Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste, el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer en los pa’ siempre. Te amo Belinda, espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida mi amor”, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación hasta el momento suma más de 1 millón de ‘likes’.