Gran Bretaña, 06 de Agosto 2020. Buenas noticias para Checo Pérez. El Sistema Público de Salud de Gran Bretaña confirmó que la cuarentena del piloto mexicano terminó. Con lo anterior, a Checo Pérez se le realizará una nueva prueba de Covid-19 y, si sale negativo, podría correr este fin de semana.

Sergio Perez could race this weekend after Public Health England confirmed he has completed his period of quarantine, pending further tests#F170 🇬🇧https://t.co/62xXt9x6qW

— Formula 1 (@F1) August 6, 2020