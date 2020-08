México, 13 de Agosto 2020. Volverá. El piloto mexicano Checo Pérez estará tras el volante del bólido rosa de Racing Point tras haber dado negativo a una nueva prueba de Covid-19, por lo que podrá participar en el Gran Premio de España, a realizarse este fin de semana.

El piloto de Racing Point ha estado apartado de las carreras durante los dos últimos Grandes Premios disputados en Silverstone, tras su positivo en Covid-19, y pasar las últimas semanas en cuarentena.

Durante su ausencia, el piloto alemán Nico Hulkenberg ha ocupado su lugar en el equipo rosa, logrando un séptimo puesto en el pasado fin de semana, en el Gran Premio del 70 Aniversario.

Sin embargo, tras haber padecido síntomas leves, Racing Point dio a conocer que Checo se había hecho un hisopado de garganta y fosas nasales con un resultado negativo.

«Nos complace compartir que Checo Pérez ha dado negativo de Covid-19. La FIA ha confirmado que Sergio Pérez puede regresar al paddock de F1 y que competirá con el equipo en el Gran Premio de España de este fin de semana».

