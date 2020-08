México, 15 de Agosto 2020. Checo Pérez regresó a la Fórmula 1después de dos semanas fuera por su contagio de coronavirus y lo está haciendo al mismo ritmo que como arrancó su temporada. El mexicano saldrá en cuarto lugar este domingo solamente por detrás de Hamilton, Bottas y Verstappen.

«Creo que ha sido un buen día para el equipo. Los dos autos en el top 5, creo que es una gran oportunidad para sumar puntos mañana y estoy feliz de estar de regreso. obviamente estoy tratando de recuperar el camino que perdí, pero esto tranquilo con el resultado de hoy».

Checo Pérez dio negativo en la última prueba de coronavirus a la que fue sometido y habló sobre su estado físico.

«Aunque el virus no me pegó fuerte, no me siento en mi mejor momento físicamente, pero creo que es importante regresar, poder tener mañana una buena carrera; eso va a ser lo importante. Esperemos pelear por ese podium desde el inicio y regresar a esta pista con esta temperatura ha sido duro».