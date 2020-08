México, 09 de Agosto 2020. El excampeón mundial Jorge Arce sigue entrenando de cara a la tercera pelea de exhibición que tendrá con Julio César Chávez el próximo 25 de septiembre en Tijuana.

En sus redes sociales, el ‘Travieso’ compartió un vídeo entrenando y bailando al ritmo de ‘Shaky shaky’ de Daddy Yankee, muy a su estilo Arce calienta la pelea contra Chávez.

En esa misma cartelera participarán los hijos del ídolo del pugilismo, Omar y Julio César Chávez Jr.

Ok Viejo Picudo,🙉 @Jcchavez115 Corte la Peda y me Vine al Gym🥊 para que veas que no se me abre la Cajuela,😳 así va ser el Baile te voy a Poner, el Sábado lo Pagan doble, ya Pareces el Carrito de las Nieves, mismo Video de Siempre🙉 denle RT pero no te enojes🤬 no te amargues🤣 pic.twitter.com/nuWS6uCgu8

— Jorge Arce (@TraviesoArce) August 9, 2020