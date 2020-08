Los Angeles, California, 22 de Ag. de 2020.- El delantero mexicano Carlos Vela, nombrado mejor jugador de la MLS en 2019, se tuvo que retirar de la cancha en el minuto 57 con una aparente lesión de rodilla que se produjo cuando iba a recibir la pelota en la banda derecha en la derrota de Los Ángeles FC por 0-2 ante su vecino el Galaxy dentro del llamado Clásico del Tráfico.

El ex jugador del Arsenal y Real Sociedad, visiblemente falto de ritmo después de ausentarse voluntariamente del torneo ‘MLS is Back’, se retiró cojeando del césped del Banc of California Stadium, sin espectadores por la pandemia de coronavirus.

Por parte de la ‘Galaxia’ angelina, Javier ‘Chicharito’ Hernández no fue convocado debido a que continúa rehabilitándose de la lesión de gemelo que lo marginó del certamen ‘MLS is Back’; mientras que Jonathan Dos Santos ingresó al minuto 66 y culminó el encuentro.

Los estadounidenses Ethan Zubak, en el minuto 26, y Sebastian Lletget, en el 54, anotaron las dianas con las que el Galaxy se impuso en ‘El Clásico del Tráfico’, como se conoce al choque entre los dos equipos angelinos.