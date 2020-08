Mazatlán, México, 14 de Agosto 2020. La Directiva del Club Mazatlán FC a través de su director deportivo Mario Ruiz, hizo la presentación de su nuevo refuerzo en el Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

Un jugador de mucha experiencia y calidad ha llegado a la oncena de La Perla del Pacifico, para ayudar a fortalecer el ataque, que solo ha concretado en tres ocasiones en lo que va del torneo, así le dieron la bienvenida a Camilo Sanvezzo.

«Un jugador que será sin duda importante en el ataque del equipo con su experiencia y calidad, no tenemos ninguna duda de que será útil e importante para nosotros«, comentó.

Después de tomarse la foto oficial con la playera número 17 que portará en este campeonato, el delantero manifestó su gran interés por estar presente en el partido ante Pumas, aunque respetará la decisión del estratega, Francisco Palencia.

«Estoy muy contento de llegar a un club nuevo de la Liga MX que piensa en grandes cosas, estuve haciendo algo de pretemporada con Xolos y después me fui a entrenar a casa, me falta hacer más balón, me gustaría estar el próximo sábado en la banca,tener algunos minutos, pero hay que ver la decisión del director técnico», dijo el artillero, quien admitió que estará solo por un semestre en el puerto.