Inicio un ciclo escolar diferente, con educación a distancia, donde los estudiantes de todos los niveles tendrán su aprendizaje utilizando las nuevas y viejas tecnologías, la radio, televisión e internet.

La idea es que no se pierda el año escolar ante la pandemia de coronavirus y se cuide la salud de los estudiantes, lamentablemente se tienen deficiencias y no todos los niños y jóvenes tienen a su alcance las herramientas para cursas sus materias.

Bueno, tan solo el hecho de que muchos pequeños no tienen quien los supervise en casa, pues padre y madre trabajan para solventar los gastos de la familia y se tienen que quedar solos, ya es una desventaja, quizá muchos se harán la pinta en su propio hogar, solo bastará no estar frente al televisor, radio o conectados al internet para no avanzar.

A eso súmele que, aunque usted no lo crea, en la ciudad hay muchas familias que no tienen para pagar el internet, en otros casos hasta carecen de energía eléctrica pues no les alcanzó para pagar el recibo a la Comisión Federal de Electricidad y los niños estudiantes tendrán atraso en recibir sus conocimientos, no podrán cursas su año igual a todos los demás porque las condiciones que viven no se lo permiten.

Algo tienen que hacer las autoridades escolares al detectar la ausencia de los niños en las clases y entender que muchos no será porque se van de pinta, porque no quisieron tomar sus asignaturas, sino porque sus recursos no les alcanzaron, incluso muchos de ellos tendrán que acompañar a sus padres al trabajo pues no tienen quien los supervise en casa.

En ese contexto da gusto ver que hay personas que siempre buscan cómo ayudar a los niños y jóvenes que no tienen los recursos para continuar sus estudios en la nueva modalidad, a distancia, a través del internet.

En Nuevo Laredo se da un ejemplo, allá se pusieron la camiseta de los que menos tienen y el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR está apoyando a los niños y jóvenes que necesitan de un espacio para continuar con su ciclo escolar.

Cumpliendo con las medidas sanitarias para evitar contagios y que los niños no tengan ausencia en su ciclo escolar, el gobierno municipal de Nuevo Laredo también analiza la posibilidad de acondicionar espacios en los Tamules y Centros Comunitarios, en apoyo a estudiantes que carecen de internet en sus casas para que reciban sus clases en línea.

Esto es estar al tanto de alumnos que carecen de internet en casa, allá pronto se evalúa una opción para que puedan continuar con sus estudios, así, quien tenga tableta o laptop, podrá utilizar el internet de estos espacios, pero quienes no cuenten con lo necesario para tomar las clases en línea, estos lugares están debidamente acondicionados con equipos de cómputo e internet.

“Lo que queríamos es que iniciara el ciclo escolar para tener un diagnóstico real y certero de dónde tenemos este problema, o quiénes se están quedando fuera de continuar sus estudios, esta semana estaré evaluando en donde debemos accionar, pero no descarto la posibilidad de utilizar Tamules o Centros Comunitarios, obviamente tomando las debidas medidas sanitarias”, dijo RIVAS.

Para esa acción el Alcalde buscará la coordinación del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), y girará instrucciones a su Secretario de Educación, Cultura y Deporte para que se acuerde un sistema de trabajo para atender a los estudiantes.

Claro, todo con orden, al habilitar espacios se limitará el número de alumnos y la distancia en que estarán, en atención a las medidas que exige la Secretaría de Salud por la pandemia del Coronavirus y en prevención de contagios.

Buena idea del Alcalde, ojala tomaran el ejemplo en todos los municipios.