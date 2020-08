México, 30 de Agosto 2020. Benoit Paire dio positivo por coronavirus. Se trata del primer jugador contagiado, confirmado por la USTA. Esto sucede después de dos semanas de los contagios de Juan Galván, preparador físico de Hugo Dellien y Guido Pella.

El tenista francés ha quedado aislado en el hotel al igual que su entrenador, Morgan Bourbon, y algunos de sus compatriotas con los que había tenido contacto, también jugadores.

Los nombres han trascendido a través del diario francés LÉquipe. Son Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Gregoire Barrere y Eduard Roger-Vasselin, además del técnico Nicolás Copin.

Cabe recordar que la organización del torneo avisó que los sustitutos como bajas de última hora sólo podrían ser doblistas. Como Granollers es el especialista a mitad de pista con el mejor ranking (149), le correspondería a él ocupar la plaza de Paire. Su último partido fue en la previa de Shangái 2019 con Vasek Pospisil.

USTA Statement on player testing positive for COVID-19 at the US Open pic.twitter.com/UGKVZVnoZZ

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2020