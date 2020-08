Ciudad Victoria, Tamaulipas (11 de agosto de 2020).- La pandemia del COVID-19 ha beneficiado a los apicultores de la región, tras el incremento en la demanda de miel. Tomás Anaya Berrones, ex dirigente de los apicultores del sector social, informó que las recomendaciones de remedios caseros para combatir la enfermedad, ha permitido que la demanda crezca.

Muchas personas, dice, consumen miel para combatir los problemas que se presentan en la garganta.

En su caso dijo, que toda la melaza que tenía para comercializar en septiembre, ya se le acabo al tener ese incremento en la demanda.

“Es favorable para nosotros porque va a haber mucho consumo y con esto un poquito se aumento en el precio, y la actividad se fortalece definitivamente”.

Este endulzante de naranjo representa un 70 por ciento de la producción apícola de la entidad y eso los favorece porque logran un buen precio.

“En esta ocasión fluctúan entre 55 y 58 pesos que es un buen precio, mientras que la miel de ‘monte’ se bajaba desde 25 a 31 o 32 pesos, ahorita el precio mínimo que hemos estado dando es a 32 pesos”.

Apuntó que cada año guarda cinco taques del producto para comercializarla en el mes de septiembre, sin embargo, ahorita ya se le acabo por la alta demanda que se presenta.

Dijo que, al no haber ya más producto, el precio podría empezar a repuntar hasta a 35 pesos por litro.

“Es nos está favoreciendo ahorita a nosotros en la cuestión de la actividad, no podemos cosechar ahorita por la cuestión de la canícula, pero a partir de septiembre vamos a empezar a extraer más miel por cuestión de las lluvias y porque ya no tenemos”.

Refirió que la miel de exportación, que es la miel de naranjo ya fue exportada, “la empezamos a entregar en el mes de mayo (a los acopiadores) y ellos empiezan a hacer sus mezclas para la exportación”.