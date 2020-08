INDIA. 07 agosto 2020. Un avión de Air India Express con 191 personas a bordo, que despegó desde Dubai, se salió de la pista mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Kozhikode en Karipur.

Las autoridades todavía no han dado a conocer el número de muertos o heridos pero ya se realizan las operaciones de rescate en el lugar.

Sin embargo, se sabe que varias personas del vuelo IX-B1344 resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

De acuerdo con medios locales, la aeronave se partió en dos y los restos se esparcieron a lo largo de la pista.

El accidente tuvo lugar en medio de fuertes lluvias que han afectado a la región.

Air India emitió información acerca del accidente y señaló que la aeronave sobrepasó la pista en Kozhikode a las 19:41 h del tiempo local.

Aclaró que el vuelo IX-1344 de Air India Express, operado por aviones B737, desde Dubai a Calicut no sufrió ningún incendio como se planteó inicialmente.

Reveló que el avión trasladaba a 174 pasajeros, 10 bebés, dos pilotos y cinco tripulantes de cabina.

“Según los informes iniciales, las operaciones de rescate están en marcha y los pasajeros están siendo trasladados al hospital para recibir atención médica. Pronto compartiremos la actualización al respecto”, finalizó la compañía.

Elementos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) de India se encuentran en la zona para trabajar en las labores de rescate.

El ministro de Asuntos Internos de India, Amit Shah se dijo consternado por el accidente y que ya instruyó a dependencias para prestar auxilio.

Early visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala's Kozhikode

Live Updates: https://t.co/YFm6P0aN0Q pic.twitter.com/jsDliC8PgM

— The Times Of India (@timesofindia) August 7, 2020