Nuevo Laredo, Tamaulipas, 22 de Ag. de 2020.- Con la contingencia sanitaria implementada hace cinco meses, el gobierno municipal modificó la manera de trabajar para continuar con la atención y servicio a la ciudadanía, indicó el presidente Enrique Rivas.

El alcalde mencionó que es importante escuchar y dar resultados a las y los neolaredenses aplicando las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud.

“Continuamos trabajando con guardias, hay una programación con síndicos y regidores para atender con los protocolos de sanidad, asimismo las dependencias como Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Económico y demás siguen en funciones”, señaló.

Rivas Cuéllar recalcó que esta pandemia del Covid-19 que vive Nuevo Laredo y el mundo, no debe ser pretexto para no dar resultados, por lo que muchas actividades se realizan de manera virtual.

“Nosotros seguimos trabajando con programas como ‘Miércoles Ciudadano’, ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, los ‘Lunes de Informe’, así como también llevaré a cabo supervisiones de obra y toda la actividad que corresponde a la función municipal”, explicó.

Recordó que el personal considerado de alto riesgo por edad, embarazo o condición de salud, continúa en resguardo trabajando desde casa, atentos al llamado para incorporarse a sus actividades.

“El tema de la pandemia no debe ser pretexto para no atender a la ciudadanía, no dar resultados y no entregar buenos números a las y los neolaredenses”, puntualizó.