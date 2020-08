Ciudad Victoria, Tamaulipas (14 de agosto de 2020).- El presidente municipal de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, aseguró que se ha ido avanzando en el tema de las fallas del desabasto de agua en diversos sectores de este municipio, pues dijo en colonias como la zona centro, tienen tiempo sin problemas en el abasto del vital liquido.

“Puedo decir que ahora tenemos menos problemas de agua en toda la ciudad, la presidencia municipal cuando llegamos no tenia agua, ahora tenemos un buen tiempo que no tenemos problema de agua, ahorita la zona centro no tiene problema de agua”, destacó.

Aunado a este logro, el alcalde Victoria, detalló que se encuentran laborando en un programa intensivo de bacheo “Ahorita estamos trabajando en el INFONOVIT, la libertad, en zonas importantes como alrededor de hospitales, avenidas y lo que como comités vecinales vamos detectando”.

Respecto a contagios de COVID19 en el personal de Gobierno Municipal de Victoria, el alcalde informó que solo se han presentando 4 casos de contagios en la plantilla laboral pues dijo se han seguido las normas y medidas sanitarias para evitar contagios entre los compañeros.

“Tenemos notificados 4 casos notificados de COVID, es importante por que somos muchos y es bueno mantener todas las recomendaciones, la distancia, el cubrebocas, las medidas de higiene, seguir insistiendo en la cultura del autocuidado”.