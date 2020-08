Ciudad Victoria, Tamaulipas (12 de agosto de 2020).- Durante esta próxima gira que hará el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al municipio de Reynosa, tentativamente el 19 del presente mes, productores del norte del estado buscarán un dialogo para demandar respuesta a sus peticiones.

Rúben Rodriguez López, dirigente de campesinos del sector social del norte de Tamaulipas, dijo que para ello se están organizando para hacer presencia y buscar se les atienda en donde se presente.

Dijo que están en la espera de conocer el itinerario dónde estará el ejecutivo federal y hacer acto de presencia de manera pacifica y pedir los pueda atender un momento para que les de una respuesta.

“Y si el Estado nos ayuda a conseguir la audiencia o la plática para abordarlo, ahí vamos a hacerlo, y si no, vamos a buscarlo donde ande que nos pueda atender:

De momento, refiere, no tienen considerado continuar con el cierre de carreteras, dado que no hicieron eco, y lo que en realidad les funcionó resultó fue el cierre de puentes internacionales.

Las movilizaciones, indica, no están haciendo eco, pues han efectuado cinco movilizaciones que terminaron con el cierre del puente, «y con esta ultima acción se reaccionó y nos atendieron».

Convino en que finalmente, el que tiene la última palabra es el Presidente López Obrador, por lo que buscarán un acercamiento con él.