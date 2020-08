Son varias las voces y plumas que afirmamos la existencia de una gran división de

opiniones entre los mexicanos, cuyo principal orquestador es el tabasqueño llegado a

presidente de la República en las elecciones de junio de 2018, Lic. Manuel López,

originario del municipio de Macuspana, Tab., el 13 de noviembre de 1953.

La división popular nuevamente se registra al amanecer en pleno último domingo

del también pandémico julio, cuando las televisoras, radio y portales de noticias,

anunciaron la detención de José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, en un domicilio de la

población de Franco Tavera, Mpio. de Apaseo El Alto, Gto.

La finca, según Milenio Noticias, es sencilla en su construcción, sin lujos y se

cuentan dos accesos, uno como puerta principal y otro, mucho más modesto que sale a

una parcela. La finca está construida en un terrero de apenas 20 metros de ancho, por

100 de largo, en cuyo interior encontraron criaderos de Gallos de Pelea, un gran jardín.

En una toma aérea, quizá con un dron, la residencia se observa rodeada de árboles

y palmeras. Algo que llama la atención es que la propiedad no se encuentra en una

avenida o calle, más bien se accede a ella por un callejón, se puede decir está ‘enjoyada’

entre otras casas y una telesecundaria.

Los comunicados, sin excepción, señalan un operativo conjunto entre las fuerzas

armadas de la federación y el estado… pero la división mexicana ahora se centra en la

estrategia de seguridad para detener al delincuente… mientras los connacionales menos

optimistas aseguran que por otra causa técnica al marco jurídico nacional, lo dejarán en

libertad como hicieron con su madre, hermana, prima y 27 sujetos aprendidos hace tres

semanas en Celaya.

En los chats de las redes sociales se pueden leer opiniones muy valiosas en ambos

sentidos, lo que certifica, una vez más, la molestia de los mexicanos que no se dejan

persuadir y quienes a pie juntillas buscan explicaciones para los incrédulos.

El caso es que el lunes 3 de agosto desde antes de las 6 de la mañana, los

periodistas de radio y televisión, estuvieron anunciando la intervención del titular de

Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la Conferencia Lagañera, diría el

periodista Nacho Lozano, titular del noticiero irónico ‘De Pisa y Corre’ (DPyC) del

Grupo Imagen.

No falta quien habló que la participación de Moctezuma Barragán iba enfocada

como distractor por el tema del Marro Yépez Ortiz. Otros aseguran que el tema del

nuevo curso escolar, también es importante, porque los niños y papás ya no aguantan en

casa, por la falta de computadoras y señal gratuita de internet, la capacitación de

maestros en las nuevas tecnologías, etc., que si serán otra vez presenciales o regresan a

las escuelas…

El caso es que como primer tema, Esteban Moctezuma señaló la importancia de la

televisión y la radio -en ése orden- en la educación, por lo que anunció la firma de

convenio de colaboración para que cuatro grandes consorcios televisivos, se unen al

gobierno de AMLO para las clases en línea.

Altos ejecutivos de Televisa, Televisión Azteca, Grupo Ángeles Y Grupo

Milenio, en la ‘Lagañera’ presidencial del Palacio Nacional, tomaron la palabra

pareciendo que decían “Es un honor estar con López Obrador”, además claro, la

referencia a los servicios que prestarán a la educación mexicana en lo que sigue de la

Pandemia.

Por cierto, el Rector de la Autónoma de Tamaulipas, Mtro. José Andrés Suárez

Fernández, en la sesión 5, del día de hoy, en el Curso Taller Diseño Instruccional y

Desarrollo de Objetivos del Aprendizaje, señaló la coincidencia del titular de la SEP con

esta Casa Universitaria, en referencia al inicio del nuevo ciclo escolar, el lunes 24 de

agosto, pues desde la semana pasada es la fecha que se publicó a la comunidad uateña.

Cierro este espacio, con la demanda de 9-10 gobernadores mexicanos que están

solicitando la renuncia del Dr. Hugo López Gattel Ramírez y que para algunos causó

sorpresa, otros ni aire sintieron.

Sin embargo un principio político de nivel básico, diría que aunque los 32

gobernadores del país hicieran la misma exigencia, López Obrador no cedería porque

esa es una señal de debilidad ante una exigencia política y ello pondría pie a una vereda

para conseguir las demandas de grupos significativos o no.

El mismo López Gattel Ramírez ya lo ha expresado fuerte y quedito, no porque un

grupo de gobernadores lo soliciten él presentará su renuncia… lo que nos lleva a varias

situaciones hipotéticas sobre el poder y la venganza… política

Por otro lado, y en el mismo canal. Es innegable que la gente del Marro va a tener

reacciones por su detención. ¿Sucederá lo mismo que con la de la madre, hermana y

otros del Marro? Más todavía, cuando asesinan a Pablo Escobar Gaviria, que sucedió…

¿acabó el narcotráfico en Colombia?

Volviendo con López el médico, ¿Cuál será la reacción del Dr. Hugo López por

esta patada directa… a la espinilla? O ¿se queda así? No creo.