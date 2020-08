Desnudaron corrupción/

y fue a través de video,/

si no lo veo no lo creo/

¡Ay!, que fea situación…

Emitió EPN el mensaje/

cuando a Pío exhibieron/

y corrupción expusieron;/

no vale hacerse “huaje”…

Para la Cuarta Transformación (4T), todo iba bien en el terreno mediático, con un video filtrado donde aparece GUILLERMO GUTIÉRREZ BADILLO ahora ex secretario privado del gobernador de Querétaro, FRANCISCO DOMÍNGUEZ, recibiendo harta lana. Apenas era lunes de la semana pasada.

Las cosas “mejoraban” para el Gobierno federal, cuando se filtró la denuncia de hechos que el ex director de Petróleos Mexicanos, EMILIO LOZOYA AUSTÍN, presentó ante la Fiscalía General de la República. Era miércoles por la tarde y se hizo el escándalo.

Los “juicios sumarios” a través de las redes sociales se dieron. Nombres con apellidos iban y venían en todas direcciones. Importantes actores políticos eran desnudados y acusados de vender a la patria a través de la reforma energética.

Fue un verdadero festín mediático que se entregó a nuestro país. Un delicioso buffet que se cocinó en el fuego del morbo además de condimentar con el fétido olor de añeja corrupción.

Las crucifixiones mediáticas estuvieron a la orden del día y prácticamente los señalados fueron “quemados vivos” en las hogueras del descrédito…

Pero el jueves por la tarde, la Cuarta Transformación recibió un brutal golpe en el rosto, tras dos videos con audio donde aparece y se escucha a PÍO LÓPEZ OBRADOR, hermano del Presidente de México, recogiendo presuntamente groseras sumas de dinero.

En ambos videos se observa a DAVID LEÓN ROMERO, entregar un sobre y una bolsa donde se escucha que “los cuatrocientos” y “aquí va uno”, son para apoyar “el movimiento”, es decir las aspiraciones presidenciales de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, hoy jefe de la Cuarta Transformación.

Una duda que todavía el propio Presidente nunca ha despejado es de dónde salieron todos los recursos para estar lejos de la nómina y poder sobrevivir durante más de un década en busca del máximo cargo del país… Con dicho video se van aclarando las dudas.

La diferencia entre el video de GUTIÉRREZ BADILLO y los de PÍO LÓPEZ con DAVID LEÓN, es que el primero puede interpretarse de diferentes ángulos, sin que ello quiera decir que no “huele mal”, mientras que los otros son claros al tener audio donde se escuchan cifras y el destino para el billete.

El presidente LÓPEZ OBRADOR ha advertido una y otra vez que mostrar videos donde se exhiba la corrupción es necesario para “purificar” la vida política de México y creo que le están haciendo caso.

También alabó a DAVID LEÓN, cuando lo quitó de la Dirección de Protección Civil para encargarle las compras y distribución de medicamentos e insumos porque “Uno de los mejores cuadros de este Gobierno se va hacer cargo de este asunto”; se comprometió con él pues…

La corrupción que ha venido señalando EMILIO LOZOYA y que se la imputa al ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, recibió su respuesta al exhibir a PÍO LÓPEZ OBRADOR y punto.

Para la 4T lo que hizo PEÑA NIETO es corrupción, mientras lo hecho por PÍO, y que está grabado, visto y escuchado, es apenas la recolección de “aportaciones”. Para el resto de los mexicanos ambas acciones son una clara corrupción de campeonato.

Puede que todos los videos no tengan un peso jurídico para enjuiciar a sus actores, como lo dijo el presidente LÓPEZ OBRADOR, “pero que tal en lo moral”… Ahí queda… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- La respuesta que el ex presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO le dio a su sucesor ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR fue contundente y brutal… El mensaje es claro y sirve para recordarle a la Cuarta Transformación que los pactos se respetan o de lo contrario todos pierden… En el 2015, PEÑA NIETO tenía el poder presidencial en sus manos, entiéndase el aparato de Estado, y DAVID LEÓN fue el alfil de este juego de ajedrez… ¡Aywey!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- El video de PÍO LÓPEZ demuestra que el equipo del ex presidente PEÑA NIETO nunca se confió de quien sería su sucesor… En Palacio Nacional están muy nerviosos y ahora entienden que los ex priistas y ex panistas que están en cargos de la Cuarta Transformación podrían ser los próximos caballos de Troya… Además, hay fuerte sospecha de que ese video de PÍO no será el único que comience a circular a menos que la metralla sea desviada hacia una figura distinta al ex presidente PEÑA NIETO… Ante esto puede que FELIPE CALDERÓN pague por todos… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El ex alcalde de Victoria, MIGUEL GONZÁLEZ SALUM, traía ganas, hace tiempo, de aparecer en la lista de prospectos a un cargo de elección popular… Cuentan que cuentan que de forma tímida dice a unos cuantos que prefiere atender negocios familiares que invertir dinero bueno en sueños guajiros, sobre todo porque su grupo político está prácticamente despedazado, aunque no le creen… ¡Otro nivel Maribel!

++CUENTAN QUE… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, dio un mensaje de bienvenida a los universitarios por el inicio del ciclo escolar Otoño 2020 y que será impartido a través de las plataformas virtuales por la contingencia sanitaria por el Covid-19. El Rector universitario destacó que hoy lunes 24 de agosto se pone en marcha el nuevo periodo de clase.

++CUENTAN QUE… Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, aquí en Tamaulipas, andan muy contentos porque aseguran que vienen cosas muy buenas para ellos de cara al 2021 y hasta 2022… Cuentan que cuentan que los golpes mediáticos hacia sus adversarios no van a terminar y además van a subir de tono desde Palacio Nacional. Lo que no saben los morenos es que hay “antídotos” y que por cada ataque van a recibir contrataques, al menos en la entidad; esto se pondrá bien sabroso… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Las aspiraciones políticas del hoy síndico independiente, LUIS TORRE ALIYÁN, son muy válidas y está en todo su derecho, sólo que su “cuadro chico” un día presume que “está amarrado” con el Partido Verde Ecologista y otro día que abanderará al Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que cuentan que la tirada de TORRE es mantenerse vigente de aquí a los tiempos de las definiciones para ver si algún partido voltea a verlo, por eso sigue haciendo ruido… Es decir que en estos momentos no tiene nada firme y mucho menos hay “coqueteo”, pero TORRE trata de vender otra realidad y se vale… ¡Yayayái!

Hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com