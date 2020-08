Ciudad de México. 06 agosto 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Víctor Manuel Toledo, titular de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no le ha presentado la renuncia y calificó como “normal” las diferencias que existen en su gabinete.

El mandatario mexicano apuntó que no ha hablado con Toledo Manzur, quien cuestionó la política ambiental del gobierno de López Obrador al denunciar “contradicciones” en el gabinete.

“No he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es yo diría normal en un proceso de cambio, de transformación”, apuntó desde Sonora.

“En el gabinete nuestro hay libertad y discrepancias, no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen, desde luego yo soy el responsable del resultado final, el que decido, y no son en este caso porque ante la Nación soy el responsable, no son los secretarios los responsables de decisiones”, destacó.

“Busco siempre armonizar, escuchar a todos.Decido en función de lo que conviene más al pueblo”, refirió López Obrador.

El titular de Semarnat cuestionó la gobernanza de la 4-T, como se llama en México a la Administración de López Obrador por buscar la “Cuarta Transformación” de la historia del país.

“Efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete”, manifestó el funcionario.

En el audio, Toledo destacó su conflicto con el Víctor Villalobos, titular de la Sader, por el uso del glifosato como herbicida, el algodón transgénico y la agroecología.

Asimismo, apuntó al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a quien también han acusado exfuncionarios del gobierno de promover sus intereses.

“Toda nuestra visión, que aquí la compartimos bajo todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo, entonces por lo tanto los quiero poner en la realidad como es”, concluyó.