En San Luis Potosí no se realizó, este miércoles, el pronosticado

“encontronazo” entre los gobernadores de CONAGO y Grupo Federalista.

La reunión la encabezó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero

quien de alguna manera atajó la “tempestad” y preparó el terreno llano para el arribo

del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero había tensión por la difusión en redes sociales de los videos donde

aparecen destacados panistas recibieron fajos de dinero presuntamente destinados

as la compra de “votos y conciencias” para las Reformas Estructurales del entonces

Presidente Enrique Peña Nieto.

Por cierto, en Querétaro, AMLO evitó el “linchamiento periodístico” del

gobernador Francisco “Pancho” Domínguez por los videoescándalos.

Entre otras cosas, la Alianza Federalista solicitó una partida de 1.5 billones

de pesos para enfrentar la pandemia del Cocvid-19.

Pero sobre todo urgieron a AMLO la reactivación económica.

Lo real es que AMLO escuchó a los 32 gobernadores, incluidos los

Federalistas.

Pero no hubo un mensaje-respuesta inmediata.

Como que el tabasqueño se tomará su tiempo.

A esperar resultados.

APOLOGIA.- El pasado fin de semana se difundió en redes sociales un

videomensaje, de cuando menos 32 minutos de duración, en el que el senador

suplente de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán le “tupe” duro y a la cabeza al

gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza se Vaca e incluso confirmada

una denuncia penal.

Sus dichos no son nuevos, en casa visita que hace a Tamaulipas

“machaca” en tema con la intención de obtener la dirigencia nacional de MORENA

Rojas Díaz Durán, acusó al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco

Javier García Cabeza de Vaca, de tener vínculos con el narcotráfico en el estado.

En una conferencia virtual, el también senador suplente amplió parte del contenido

de las denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el

pasado 29 de junio donde acusó al gobernador por los delitos de delincuencia

organizada, lavado de dinero, huachicoleo (robo de combustible), operaciones con

recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y desvío de recursos públicos.

“El gobernador de Tamaulipas es cabeza de un narcoestado, he puesto a

disposición de la Fiscalía General de la República el resultado de una investigación

profusa, que nos llevó año y medio, recopilando pruebas, evidencias y testimonios

que confirman la presunción de que el gobernador es la cabeza de un narcoestado”,

señaló. Acompañado del abogado Marte R. Gómez, nieto del ex gobernador priista

del estado que lleva el mismo nombre, quien es el coordinador jurídico de la

denuncia contra el panista.

Y este miércoles, desde San Luis Potosí, García Cabeza de Vaca asume su

apología

«No voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la

República cuyos propósitos sean meramente electorales», sentenció Cabeza de

Vaca.

Condenó los intentos por debilitar la legitimidad de la lucha del Gobierno de

Tamaulipas en contra de la inseguridad y el crimen organizado.

Ante la Secretaria de Gobernación, Olga Cordero Sánchez, el mandatario

tamaulipeco destacó la intervención de su administración, con una estrategia propia,

para capturar o neutralizar objetivos criminales clave en organizaciones criminales.

Lo anterior, a unos días de que un aspirante a dirigir el partido oficial,

presentara una denuncia en la que pretende involucrar al mandatario de Tamaulipas

en actividades ilícitas utilizando presuntas pruebas que han circulado en internet

desde hace más de 4 años.

«Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en

la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales.

A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los

dirigentes de Morena», dijo el mandatario.

Aseguró que la seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia

organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del Gobierno Federal y que

desde que inició la actual administración se ha combatido a todas las

organizaciones criminales en el estado.

«Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos

estratégicos para debilitar a la estructuras de la delincuencia», enfatizó.

Derivado de ese trabajo realizado por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y

la Secretaría de Seguridad Pública, Tamaulipas ha pasado de ocupar los primeros

tres lugares en los indicadores de inseguridad al sitio veintiuno en los más recientes

cuatro años.

Dijo que él mismo ha solicitado a la Fiscalía General de la República el

expediente de la acusación en su contra para conocer detalles de su contenido, por

lo que se manifestó confiado en que le sea proporcionado.

Rechazó también la presencia del Subsecretario de Gobernación, Ricardo

Peralta, en Tamaulipas para reunirse con integrantes de grupos armados,

funcionario que además «en lugar de abonar a la reconstrucción de la paz en el país,

utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los

medios de comunicación».

Dijo García Cabeza de Vaca que aunque el Gobierno Federal pide el trato

que no da, porque «con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas

de partido» contará con toda su determinación para exista seguridad y justicia en el

país.

PLATAFORMA.- Este miércoles, inició en Tamaulipas la entrega de las

Plataformas Político-Electoral de los partidos políticos .

El Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan

José Ramos Charre y el Secretario Ejecutivo, Juan de Dios Álvarez Ortiz, recibieron

la Plataforma Político-Electoral del Partido Acción Nacional, misma que fue

encabezada por el presidente de este instituto, Luis René Cantú Galván.

La primera entrega de documentación inicio la dirigencia del Partido Acción

Nacional, acudió además, la Secretaria General del PAN, Mariela López Sosa e

integrantes de este partido político.

De acuerdo a la ley electoral, es atribución del Consejo General resolver

sobre el registro de la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben

presentar los partidos políticos que desean participar en la elección del 6 de Junio,

en la que se renovará la integración de los 43 ayuntamientos, el Congreso en

Tamaulipas y la elección de los nueve diputados federales que integrarán la Cámara

de Diputados.

Los documentos que deberán de presentar los Partidos Políticos Nacionales

acreditados ante este Órgano Electoral con el propósito de participar en el proceso

electoral ordinario 2020-2021, es necesario la manifestación por escrito de participar

en el mismo, así como la acreditación de su registro nacional vigente ante el INE y

su documentación actualizada.

Otros de los documentos básicos vigentes del partido político nacional

solicitante, mismos que contienen la declaración de principios, el programa de

acción y los estatutos, de manera impresa y en formato pdf en un dispositivo de

almacenamiento (USB). Además el emblema oficial del partido político, en

dispositivo de almacenamiento (USB), entre otros.

Una vez que se cumpla con la presentación de los documentos referidos,

luego de ser revisada la documentación respectiva por parte de la Dirección de

Prerrogativas y en caso de presentarse alguna omisión, misma dirección podrá

requerir, por única ocasión al partido político para que subsane la eventual omisión

dentro del plazo de 5 días naturales, contados a partir del día siguiente de su

notificación.

Luego de ser valorados y revisados los documentos, el Secretario Ejecutiva

hará entrega a los partidos políticos de la constancia de participación para el

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

Es importante señalar que el plazo para que los partidos políticos presenten

dichos documentos ante la autoridad electoral, vence el 30 de septiembre del

presente año.

