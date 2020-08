Ciudad de México. 24 agosto 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará este lunes al Senado su aprobación para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda intervenir sin ninguna limitación en todo lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos en México.

Así lo informó durante la conferencia matutina al referirse a los 10 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, caso del que siguen abiertas las investigaciones.

“Esto no se había aceptado por parte de México, que pudiese intervenir la ONU en estos casos; hoy mismo va a tener el documento el Senado”, expresó.

“Ahora no se protege a nadie, no hay impunidad”, agregó.

«No hemos tenido casos como el de Tamaulipas».

El primer mandatario recordó que cuando su gobierno tomó la decisión de tener más control en la frontera sur hubo muchos cuestionamientos.

No obstante, refirió que en su momento se eligió detener el paso de los extranjeros como una manera de protegerlos, pues la experiencia indicaba que había tráfico de personas a partir de la entrega de dinero a los llamados polleros, que organizan caravanas migrantes para pasar por México y llegar a Estados Unidos.

“Yo mencioné que dejarlos pasar así, independientemente de lo legal, significaba ponerlos en riesgo por los antecedentes de lo que sucedía con migrantes en el norte, esto lamentablemente que sucedió en Tamaulipas”, comentó.

“También estas medidas que tomamos desde que llegamos al gobierno han servido para proteger a migrantes, no hemos tenido casos así y las organizaciones no gubernamentales y los medios, y también organizaciones defensoras de derechos humanos pueden constatarlo. No hemos tenido casos por las medidas que se han tomado, de revisar camiones, tráileres que se utilizaban para pasar migrantes”, agregó.

López Obrador negó que el uso del Ejército en estas tareas sea un arma de doble filo, pues dijo que ha sido de mucha valía el contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el grave problema de la inseguridad y violencia.