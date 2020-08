El presidente Donald Trump mostró un spot donde aparece López Obrador.

Washington, ESTADOS UNIDOS, 28 de Ago. de 2020.- Un spot de campaña del presidente Donald Trump muestra a Andrés Manuel López Obrador durante la firma del tratado comercial, mejor conocido como T-MEC.

El video fue proyectado como parte de la Convención Republicana donde se le nombró candidato republicano a la reelección en la presidencia de Estados Unidos.

En un fragmento del video sale López Obrador saliendo de la Casa Blanca para la ceremonia en el pasado mes de julio.

En el material se enlistan los logros alcanzados a cuatro años de gobierno de Trump, uno de ellos es precisamente la entraba en vigor de un nuevo acuerdo comercial para sustituir el TLCAN.

Diversos analistas han comentado que un eje central de la campaña de Trump es crear un discurso con los migrantes para lo que podría recurrir a mostrar el diálogo que sostiene con el gobierno mexicano de López Obrador.

¿cuál es su opinión en torno a que ayer lo metieron en los promocionales de Donald Trump?, ayer por la noche apareció su imagen.

Sobre el particular, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado en una gira por Reynosa dijo «Pues no tengo opinión sobre eso porque no quiero meterme en esas cosas, ellos tienen campaña.»

Y a ante la insistencia reporteril que abonó que ellos si lo metieron a él, López Obrador reiteró «Ellos tienen campaña, yo quiero ser muy respetuoso de las decisiones que tome el pueblo estadounidense. Lo que sí puedo decirles es que mantenemos una muy buena relación, es una relación de amistad, de respeto».

Más adelante, recordó » A mí me dio mucho gusto cuando estuve en la Casa Blanca escuchar al presidente Trump, primero hablar de que hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, me gustó que se reconociera ese dato. Yo di otro, yo hablé de 38 millones, pero hablar de 36 millones en Casa Blanca de mexicanos, quienes nacieron allá o son de padres mexicanos, eso me dio gusto».

«Y también me dio mucho gusto que él reconociera la aportación de nuestros paisanos migrantes al desarrollo de esa gran nación, que los que se han tenido que ir a Estados Unidos no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad y gente que va a buscarse la vida honradamente. Entonces escuché eso en la Casa Blanca y me llenó de satisfacción», expuso.

Por lo que enfatizó: «Entonces yo voy a actuar con mucho respeto en estos casos, porque lo que pedimos es eso, que nos respeten, que nos respeten a los mexicanos».