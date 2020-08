Los casos de COVID-19, que se registran en Tamaulipas, el elevado número de defunciones que se

contabilizan en la entidad, han dado inicio a una nueva guerra, ahora en contra de la Secretaria de

Salud la Doctora, Gloria Molina Gamboa.

Hace algunos días el Sub Secretario de Prevención y Promoción de la Salud. Alejandro García

Barrientos, también fue objeto de una serie de acusaciones y grillas baratas propiciadas por el

corrupto líder sindical Adolfo Sierra Medina, pero quien le sabe al tema se da cuenta que las

acusaciones se dan simplemente porque las autoridades no han caído, menos cumplido sus

caprichos.

Ahora decía que una vez más la titular del área de salud es objeto de una campaña en su contra

a través de las redes sociales, respetable la opinión de quien ahí participa, pero y ¿apoco con la

renuncia de la dama se acabaran los casos de COVID-19 en Tamaulipas?, o con su renuncia la gente

va tomar conciencia y va hacer caso que debe usar cubrebocas y cumplir con el aislamiento social,

si así es, hasta yo estoy de acuerdo.

Una cosa es que las autoridades de salud dispongan y determinen, otra muy distinta es que la

población las cumpla, y vaya que no son pocas las personas que por la mañana acuden a hacer

ejercicio en las distintas áreas o espacio públicos en los Municipios más grandes de Tamaulipas, pero

sin tomar las debidas precauciones, tampoco es desconocido las fiestas o albercadas que se hacen

a escondidas de la autoridad y ¿apoco de eso tiene la culpa la secretaria de Salud?.

La guerra que se inició a través de las redes sociales en contra de la funcionaria de salud, no es más

que eso, una guerra y una grilla en contra de la responsable del área de salud en Tamaulipas y me

pareciera que más que una petición legitima de un ciudadano, es una acción estratégica de no sé

quién, bueno sí, de los morenistas apoyados por los burócratas malquerientes, en contra de la

funcionaria.

Insisto, el número de casos y muertes, no se resuelve con renuncias de funcionarios, más bien se

requiere de la participación de todos, de la suma de voluntades y por estrategia supongo que lo

menos que se debe hacer en estos momentos en que se da una crisis sanitaria no en Tamaulipas,

sino a nivel mundial, es pedir la renuncia de quien día y noche se parte la cabeza trabajando para

evitar más muertes y contagios, “nunca se debe de cambiar de caballo a medio río”.

El anuncio se hizo hasta el cansancio, “eviten salir a las calles, usen cubrebocas, cumplan con la

sana distancia”, y la advertencia fue clara, “no hay tantos ventiladores y no tendremos capacidad

para entender a los pacientes de este virus mortal”, la población no hizo caso y ahí están las

consecuencias, hay que admitirlo, pero la culpa es de todos, no de unos cuantos.

Tenemos una cita con la titular de salud para esta semana y precisamente nuestro tema es, ¿que

sienten que piensan, que hacen, los funcionarios, los doctores las enfermeras, los trabajadores de

salud en este tipo de pandemias, que tienen que dejar todo por salvar la vida de sus semejantes?,

¿porque me pregunto? ¿y quien piensa en ellos y que hacemos por los doctores, doctoras y

enfermeras o enfermeros que dejan a sus hijos solos, o que se aíslan por contagio y para no poner

a sus familias en riesgo?, insisto, ¿quién piensa en ellos o como sociedad que hacemos?.

2.-De veras que Luis Rene Cantú Galván, no pasa de ser un simple cachorro, y el presidente del PAN

en Tamaulipas de plano anda destanteado, cuando dice que según lo que sabe y lo que le han dicho

algunos expertos, Tamaulipas está en estos momentos en o más grave de esta pandemia, eso dice.

Y digo que no pasa de ser un simple cachorro, porque lo que se ve no se juzga, al ex diputado le

ha quedado grande el paquete, ahí en acción nacional y mire que la vara se la dejaron muy alta, Kiko

Elizondo y el mismo Cesar Augusto Verástegui Ostos, a quien por cierto le deseo una pronta

recuperación, porque mire la verdad, hablar de cachorro, es perder el tiempo.

Hay que informarle lo que han dicho las autoridades de salud, que se necesita la participación de

todos, que no hay para cuando, no en Tamaulipas, en México y el Mundo entero, así de fácil.

