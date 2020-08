ESTADOS UNIDOS: La espectacular transformación de Adele sigue adelante. Este año la cantante ha aparecido paulatinamente desde la temporada de premios, lo mismo al lado de sus amigos (la primera vez que se le vio muy distinta) o en fotografías en solitario en su casa, que sube a su cuenta oficial de Instagram.

Hoy la británica «rompió» las redes sociales, lo mismo por su poderoso mensaje que iba dirigido a otra de las divas del pop actual, Beyoncé , así como por su apariencia. Adele está más delgada que nunca, con un estilismo muy in y presumió también esa belleza natural que ha tenido desde siempre, sin importar su talla, al no llevar maquillaje.

Gracias reina por hacernos sentir a todos tan amados a través de tu arte

Fue el mensaje que la intérprete de Hello le dedicó a Queen B, la publicación más allá del agradecimiento que la cantante le hizo a su colega, causó furor entre sus 38.1 millones de seguidores porque es la primera foto en la que se puede ver el absoluto cambio de la mujer de 32 años que deslumbró por su look lo relax, pero totalmente in.

Precisamente en la foto de Adele se puede ver a Knowles-Carter con una prenda parecida (es de la misma casa), en una pantalla plana, en la que se puede ver su video, al lado de Disney+, Black is King, que ha sido aplaudido por la critica, pero que no se ha escapado de algunos comentarios que extrañamente lo tachan de ser un tanto racista.