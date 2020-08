Chicago, EU, 28 de Agosto 2020. Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz terminaron en el cuarto lugar -con tarjeta de 70 golpes- del BMW Championship, segundo de los tres torneos de los Playoffs de la FedEx Cup, perteneciente al PGA Tour, que se lleva a cabo en el Olympia Fields Country Club (curso Norte), en el área de Chicago, EU.

Ambos golfistas tricolores buscarán el primer lugar del torneo en el mismo grupo de la leyenda, Tiger Woods, quien igualó en la posición 35 con un primer recorrido de 73 golpes (+3). El estadounidense necesita meterse entre los cuatro primeros de este torneo para jugar la siguiente semana el Tour Championship, donde solo participan los 30 mejores de la FedEx Cup.

Great round with @TigerWoods and @bubbawatson ! T4 after the opening round @BMWChamps pic.twitter.com/A1Thek8sFt

Carlos Ortiz jugó el pasado jueves por primera vez al lado de uno de los mejores de la historia, logrando dos birdies (1 y 11) por el mismo número de bogeys (8 y 15). El mexicano volverá a salir en el mismo grupo de Tiger Woods a partir de las 13:09 horas, tiempo de México.

Por otra parte, Ancer consiguió tres birdies (5, 15 y 18), además de la misma cantidad de bogeys (4, 7 y 12).

Nice one on 15 today. Hoping for more of that tomorrow.🔥🔥🔥 #TeamAncer @BMWChamps pic.twitter.com/mH8r1Mxo5J

