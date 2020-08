“Soy puro tamaulipeco y de Tamaulipas vengo, y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo”, dice estrofa de la canción el tamaulipeco, y prácticamente así le dijo el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a la Secretaria de Gobernación OLGA SANCHEZ CORDERO al acentuarle que no va a permitir le usen en acusaciones con propósitos electoreros.

“Lo digo con toda claridad, no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la Republica cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de MORENA” dijo CABEZA DE VACA ayer en la Conferencia Nacional de Gobernadores realizada en el vecino Estado de San Luis Potosí.

Prácticamente señaló que hay un juego perverso orquestado desde el centro del país en su contra para desestabilizar Tamaulipas pues los de la 4T con una mano piden del Estado y mediante el partido del poder, MORENA, dan una bofetada, pero él no está dispuesto a permitirlo.

Sus palabras fueron en referencia a la acción realizada por un miembro de MORENA, que también aspira a la presidencia de ese partido y a ser candidato al Gobierno de Tamaulipas y busca posicionarse en las encuestas en tierras cuerudas, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, quien presento una acusación ante la Fiscalía General de la Republica en su contra.

Y tiene razón CABEZA DE VACA pues es obvio que ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN no se manda solo. Además se está a días de que arranque el año electoral y para nadie es desconocido que los de MORENA no quieren perder la mayoría en la cámara de diputados pues saben lo que representa y lo que significaría ser minoría, igual pretenden congraciarse con el electorado para ganar más curules en el Congreso local y alcaldías, razón por la que ya se mueven.

Pero CABEZA DE VACA ya les dijo que no permitirá lo utilicen y debiliten el Estado. Y como dice la canción, no fue a la reunión de la CONAGO a ver si podía sino porque podía también ahí marcar su postura fue.

Luego de marcar su postura, donde prácticamente les dice que no le quitan el sueño acusaciones electoreras, CABEZA DE VACA dijo esos asuntos no le distraerán, que tiene prioridades, una de ellas es el combate a las organizaciones criminales y remarco que como tema importante la seguridad pública no se debe tomar a la ligera por el gobierno federal.

“Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar las estructuras de la delincuencia” dijo el mandatario tamaulipeco, haciendo referencia a que ha sido el Estado y no la Federación los combativos en los temas de inseguridad.

En fin, la situación es que ayer en la edición 59 de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, realizada en San Luis Potosí, el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA en su intervención señaló que no permitirá ser utilizado por personajes de MORENA para fines electoreros, que se defenderá de la acusación que hiciera DIAZ DURAN en su contra ante la Fiscalía General de la Republica.

Dejo claro que espera que el gobierno federal ponga orden, que se debe trabajar sin distingos de colores, que hoy los temas que se deben atender son los que aquejan la nación de los cuales Tamaulipas no está exento, como la crisis de salud y seguridad, los asuntos electorales será en otros tiempos.

En San Luis Potosí, también el Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se reunió con la CONAGO para discutir la estrategia para combatir el COVID-19, ojala más que discusión se llegue a una buena solución por el bien de la nación.