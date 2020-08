CDMX, México, 22 de Agosto 2020. Las buenas noticias en el América no han cesado y sumado a la recuperación del atacante, Giovani Dos Santos, que ya estará en el banquillo azulcrema para el duelo en el Estadio Azteca ante Monterrey, esta mañana, el mediapunta, Nicolás Benedetti, reapareció en el once inicial de las Águilas sub 20, en duelo correspondiente a la jornada 6 contra Rayados, en las instalaciones de Coapa.

Nicolás recibió el alta médica el pasado 17 de agosto y ya se encuentra a las órdenes del Director Técnico, Miguel Herrera, que decidió darle minutos en el equipo sub 20 con el objetivo de que recupere el ritmo en las canchas lo más rápido posible. El dorsal 14 no ve acción con el primer equipo desde el pasado 30 de Diciembre de 2019 en la final de vuelta ante Monterrey.



Benedetti sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha el pasado 10 de Febrero, durante el partido que enfrentó a Colombia y Uruguay en la última jornada del Preolímpico Sudamericano.