Ciudad de México. 03 agosto 2020. El 24 de agosto iniciará formalmente el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia a través de la televisión pública y privada, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina el mandatario encabezó la firma de un acuerdo de concertación con los representantes de Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, cuatro televisoras que, junto a los canales del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, contribuirán a la impartición de contenidos educativos para 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares de educación básica y media superior en un esquema oficial y válido.

Se producirán y transmitirán más de 4 mil 550 programas de televisión y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes y programas de estudio de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Todas las transmisiones contarán con Lenguaje de Señas Mexicano.

El objetivo es lograr una amplia cobertura nacional en seis canales de televisión. De 8 de la mañana a 7 de la noche, los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia desde su televisor.

Las y los estudiantes que no tengan acceso a la televisión podrán apoyarse en la radio como otra de las herramientas. En ambos casos, se utilizarán los libros de texto gratuito y cuadernillos de trabajo. Los Libros de Texto Gratuitos se imprimirán en Braille y Macrotipo.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, sostuvo que “la educación a distancia por televisión tiene una base pedagógica sólida y equitativa. Los libros de texto gratuito estarán en sus estados para su distribución. Las y los alumnos podrán seguir los planes y programas, así como los aprendizajes esperados con la ayuda de sus libros de texto”.

“El 24 de agosto es el inicio formal del ciclo 2020-21. No son transmisiones de entretenimiento. Tendrán validez oficial. Las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento”, remarcó.

Agregó que “con la firma de este Acuerdo de Concertación, no sólo está cambiando la educación, también está cambiando la televisión. (…) Hoy vemos cómo va a permitir que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo”.

A partir de este día a las 17:00 horas y hasta el 23 de agosto, el secretario informará y atenderá dudas sobre el regreso a clases en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Secretaría de Educación Pública ha dispuesto:

El portal de la SEP: sep.gob.mx

Los teléfonos Educatel: 800 288 66 88 y 800 734 73 76 28 29

El correo electrónico: buzón.escolar@nube.sep.gob.mx

El secretario Moctezuma Barragán anunció que la Secretaría de Salud emitirá un Decreto para dispuesto considerar como actividades esenciales a las empresas y negocios orientados a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el regreso a clases, como papelerías, editoriales y librerías.

Reafirmó que el regreso a las aulas solo se hará conforme los estados transiten gradualmente al color verde en el semáforo de riesgo epidémico.

En el caso de las instituciones de educación superior precisó que de manera independiente, por su carácter autónomo, decidirán el tiempo y la forma en que podrán iniciar sus actividades administrativas, docentes, de investigación y culturales, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios.

Destacó que el trabajo a distancia del sector educativo hace posible abrir gradualmente la economía.

“Que 40 millones de personas se queden en casa, permite que la pandemia sea manejable hospitalariamente”, apuntó.

Reconoció a docentes, niñas, niños y jóvenes que se adaptan a esta realidad en medio de la epidemia del COVID-19.

“Están esforzándose, buscando entender el mundo que les tocó vivir, pero seguros de que están en un país con un Gobierno y con una familia que los quiere, los protege y los respalda. Quisiéramos volver a clases presenciales, pero no es posible, ni prudente”, expresó.

Acompañado del presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean; el director general de Grupo Milenio y vicepresidente de Grupo Multimedios, Francisco González Albuerne; el director ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir y del director general de TV Azteca, Benjamín Salinas Sada, el presidente López Obrador indicó que este mismo día se transparentará el costo de la transmisión en los canales de la televisión privada.

“Les adelanto que no son propósitos de lucro porque lo que se les va a pagar es para los gastos de operación que tienen que llevar a cabo. (…) Adelanto que se trata de la tarifa mínima; no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es tarifa social”, aseveró.

En la conferencia estuvieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez; el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla; el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo González Valderrama y el director de Canal 11, José Antonio Álvarez Lima.