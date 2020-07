CIUDAD DE MÉXICO, 6 de Julio de 2020.-La esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez, aseveró que en nuestro país ya no existe la familia presidencial.

A través de su cuenta en Twitter, la presidenta honoraria de Memoria Histórica y Cultural de México recalcó que no le interesan tampoco los cargos públicos.

«Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos», escribió este lunes al retuitear una opinión del legislador Martí Batres en la que el experredista afirmó que demandar a la esposa de López Obrador atención a la infancia es reproducir el estereotipo de que a la mujer le tocan los cuidados; además de que no tiene ningún cargo público en el gobierno.

Gutiérrez agregó que ella ayuda y no tiene necesidad de divulgarlo.

«He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando», añadió en su mensaje, quien el pasado 1 de julio de este año se convirtió en tendencia en la red social luego de que un ciudadano, de profesión chef le preguntó cuándo se reuniría personalmente con los padres de los niños con cáncer ante la falta de medicamentos para su tratamiento.

Al responder al cuestionamiento, la esposa del presidente de México dijo: «no soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos».

La respuesta de Gutiérrez se viralizó por parte de un grupo de usuarios de Twitter al considerar falta de empatía y sensibilidad hacia los niños y niñas con cáncer en México.