Desde la misma presidencia municipal de Ciudad Victoria han comenzado a filtrar que están en “quiebra” que no hay dinero ni siquiera para pagar sueldos completos o la parte proporcional del aguinaldo.

La pregunta del millón es ¿Y lo recaudado del predial, obras, recolección de basura en fraccionamientos privados, industrias y comercios, además de las multas de tránsito y las percepciones mensuales, que no es cualquier cosa, que les llegan del Estado?

Pero bueno, cuando no hay capacidad de gestión y se tiene una administración llena de ambición y corrupción no se pueden tener finanzas sanas. XICO resulto peor que el COVID-19, enferma lo que toca y no tiene remedio.

Bien dicen que lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo, bueno, en el caso de la Capital tamaulipeca no hay nada oculto, todo el desorden que tiene el alcalde XICOTENCALTL GONZALEZ URESTI salta a la vista.

El Presidente de Ciudad Victoria no necesitó irse para que la gente le reconociera como el peor alcalde, no tan solo no cumplió con sus promesas de campaña sino que se esmera cada día en que la capital del Estado figure entre las peores para vivir e invertir.

Como nunca la ciudad está destrozada, en todos los sentidos, las calles intransitables, llenas de baches y zanjas, cerros de basura por todos lados, la ciudadanía sigue quejándose por la falta del vital líquido, zonas sin luz con luminarias descompuestas.

Del tren que nos pasearía por la zona rural y del apoyo que dijo que llegaría del banco internacional ni hablar, solo fue una imaginación del edil que dijo sanaría Victoria y hoy la tiene más enferma que nunca.

Más letal que el COVID-19 resultó ser XICOTENCATL GONZALEZ URESTI para Ciudad Victoria, lo peor es que dicen que la vacuna contra el coronavirus está a punto de salir y a XICO todavía lo tiene que sufrir la ciudadanía más de un año.

Aunque bueno, ahora que están apareciendo los malos manejos de algunos personajes quien sabe y el asunto de las factureras llegue hasta el alcalde capitalino, pues varias veces se ha ventilado, en diferentes medios, empresas fantasmas que cobran servicios inexistentes y lo hacen como si realmente fueran eficientes.

Triste es que mientras vemos que alcaldes de otros municipios se esmeran en hacer su chamba, que la contingencia sanitaria no los detiene para cumplir su responsabilidad y se aplican para ayudar a su comunidad para hacerle frente a la pandemia, en la capital tamaulipeca XICOTENCATL tiene a la ciudad, y a su gente, en el abandono total.

En Victoria solo se ven las acciones del Gobierno del Estado y de esas son de las que se cuelga el alcalde, en el único lugar donde figura XICO es en las fiestas particulares como la realizada, en plena pandemia y donde por cierto había concentración de personas, para festejar el cumpleaños del regidor EUSEBIO, CHEVO, ARELLANO y los guardaespaldas del alcalde pedían a los asistentes no tomaran fotografías debido al estado en el que se encontraba.

En fin, la situación es que en Ciudad Victoria en estos tiempos no aplica la frase de “lo que no descubre el tiempo lo descubre el agua”, el deterioro de la ciudad y mala administración municipal están a la vista, no hay nada sano pues XICO resultó peor que el COVID-19.