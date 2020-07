En estos tiempos no es nada fácil que los aspirantes a un puesto de elección popular se ganen la confianza de la gente, se requiere de mucho trabajo y más que nada de congruencia entre sus dichos y sus actos, justo lo que a la mayoría le falta.

Cuenta el viejo y conocido refrán que es de sabios cambiar de opinión, reconocer que estaban equivocados, que apoyaban causas pérdidas, que le estaban quedando mal a la ciudadanía y comenzar a buscar el voto de confianza del respetable.

Lo anterior viene a colación porque ayer en redes sociales y medios de comunicación se informó que el Síndico segundo del cabildo victorense, LUIS TORRE ALIYAN, se manifestó independiente, extendió carta a los dirigentes del PAN estatal y municipal para externarles la decisión de dimisión.

El motivo, asegura, es no estar de acuerdo en cómo se están manejando las políticas públicas en la capital tamaulipeca por parte del alcalde y su séquito, que a decir verdad le han quedado muy mal al generoso pueblo.

Claro está que el Síndico quiere figurar políticamente, quizá quiera ser candidato en la próxima elección y esta cierto que continuar en la actual administración era prácticamente un suicidio.

Pero igual, ¿a que renunció LUIS TORRE ALIYAN?, quizá las cartas a los dirigentes del PAN fue solo urbanidad política porque hasta donde se sabe el muchacho no es ni activo o adherente en ese partido, su llegada a la planilla de XICOTENCATL se dio como invitado externo, igual como muchos que llegaron.

Reconozco que varias veces critique la acción de TORRE ALIYAN, que no se nos hacían coherentes sus dichos con los hechos, porque mientras se veía hacía campaña seguía apoyando las malas acciones orquestadas en la actual administración municipal quizá solo con su presencia y no con dichos, porque ya en otras ocasiones había hecho algunos señalamientos, pero la gente no los veía muy legítimos, ahora que al igual que los regidores de oposición se manifestaron en contra de la decisión del alcalde de imponer multas sin tener autorización del cabildo, de ordenar al director de tránsito comenzar a cobrar multas por conceptos no estipulados en ningún reglamento o en el Periódico oficial, el Síndico se ganó el aplauso del respetable porque habla y hace lo correcto.

Sin duda alguna su pronunciamiento es a favor del pueblo porque es ir en contra de la manera arbitraria como se quiere ejecutar la acción de las multas que más que apoyar a inhibir la movilidad se ven como un asunto recaudatorio al grado que los mismos diputados locales ARTURO SOTO y PILAR GOMEZ coincidieron en ese punto, quizá al Sindico seguramente le enfrentó directamente GONZALEZ URESTI.

El caso es que al declararse independiente TORRE ALIYAN pierde la esperanza de ser tomado en cuenta por el PAN el año entrante, pero a estas alturas del partido quizá eso le favorezca.

Por lo pronto, y solo por ponerse del lado del pueblo al levantar la voz y manifestar su inconformidad en contra de las acciones de la actual administración municipal no será grato para XICO y su gente, pero eso es lo que menos le debe importar, igual puede tener mejor oportunidad para cumplir con su deber y los intereses de la gente defender.

Ahora que TORRE ALIYAN queda fuera del PAN, es cuando veremos para cuanto le alcanza, lo cierto es que con su actuar se ganó el voto de confianza de algunos ciudadanos, ojalá no los defraude.