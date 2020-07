Que canícula electoral/

a SNTE está llegando,/

pactos están fraguando;/

¿guerra sería brutal…?

Nadie hoy lo reconoce/

pero actúan en sigilo,/

por eso se ve tranquilo;/

en breve inicia el roce…

El calor que abrasará a Tamaulipas, será en realidad un “fresco” si

se compara con la “canícula electoral” que ha empezado a vivir el

centro neurálgico de la Sección 30 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sobre todo porque se ha filtrado que el Comité Ejecutivo Nacional del

gremio magisterial, mantiene como “El Tapado” al actual secretario

de Finanzas, ABELARDO IBARRA VILLANUEVA.

Al menos esa es la versión que IBARRA comenta a quien lo quiere

escuchar, asegurando contar con la bendición del mismísimo líder

nacional ALFONSO CEPEDA SALAS, ¿será…?

Lo que sí es cierto, es que el actual secretario general de la Sección

30, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ (RGV), tiene mucha prisa

porque su sucesor sea, contra viento y marea, IBARRA

VILLANUEVA, por ello juega con “dados cargados”.

Sabe que de llegar un cuadro que no sea afín a su “establo” los

privilegios a los que se acostumbró GUEVARA VÁZQUEZ podrían

llegar a su fin y cualquier acuerdo se caería o desconocería.

Por ello cada que puede, RGV le mete el pie y fustiga a quien es el

secretario de Previsión Social de la Sección 30, NAIF JOSÉ

HAMCHO IBARRA, cuyo único pecado es buscar sucederlo sin

haberle “pedido permiso”, sin ser de su establo ni someterse.

HAMCHO IBARRA ha logrado sumar simpatías en el gremio

magisterial de la entidad y ahora que cada docente puede emitir su

voto de forma libre y secreta, muchas cosas van a cambiar en las

próximas elecciones “sentistas”.

Lógicamente que ni IBARRA VILLANUEVA ni HAMCHO IBARRA

son los únicos que suspiran por ocupar la máxima tribuna del

sindicato magisterial en la entidad.

La secretaria de Organización de la Zona Norte de la Sección 30,

CECILIA ROBLES RIESTRA y su homólogo de la Zona Sur, JAIME

RAMOS SALINAS, también se mueven con total libertad. Se

especula que este par después declinaría y se sumaría a IBARRA

VILLANUEVA, para cerrarle el paso a HAMCHO IBARRA.

Cabe decir que estos actores en el gremio magisterial tampoco son

los únicos que anhelan el control de la Sección 30, pues al parecer

los exsecretarios generales pueden competir.

Por esa razón, el presidente del Comité Estatal de Maestros

Jubilados y Pensionados de Tamaulipas, RODRIGO TAVARES

GARCÍA, aventó al ruedo de la renovación sindical el nombre del

exsecretario ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO.

Aunque cabe decir que uno de los impedimentos para que

ARNULFO pudiera regresar a competir serían su edad y las

condiciones de salud que arrastra, tal vez por eso no se ha

pronunciado.

Si de exsecretarios hablamos, quien todavía tiene músculo dentro del

gremio, es ENRIQUE MELÉNDEZ PÉREZ, con el patrocinio de

ELBA ESTHER GORDILLO MORALES a través de “Maestros por

México”.

Aunque MELÉNDEZ prefiere estar detrás del ruedo, moviendo los

hilos del poder, acatando las indicaciones que diariamente le envía

vía teléfono celular GORDILLO MORALES, en una de esas y se le

“calienta el parche” y se apunta.

Los amarres se están haciendo, aunque en la modalidad de llamada

telefónica o mensajes de texto por la pandemia del Covid-19 y las

vacaciones.

En resumen, y de momento, sólo IBARRA VILLANUEVA y

HAMCHO IBARRA son los únicos “machos alfas” de la voraces

jaurías que persiguen afanosamente la Secretaría General de la

Sección 30 del SNTE… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- La diputada federal plurinominal, del

Partido Revolucionario Institucional, MARIANA RODRÍGUEZ MIER

Y TERÁN, tiene muchas ganas de ser candidata a la Alcaldía de

Victoria y está en su derecho, pero dentro de su propio partido hay

quienes no comparten sus anhelos… Hay personajes antagónicos a

MARIANA que saben todos los secretos de cierta obra que durante

el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ, se ejecutó y que se bautizó

como “El Ocho de Ocho”… Claro que MARIANA es ajena a esa obra,

pero su padre no y por ahí pueden hacer quedar mal a la dama… A

esa historia, al parecer, se le pondría “precio” a ver qué postor le

interesa… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Quien tiene muchas ganas

de ser diputado local, por la vía plurinominal, es el priista ROBERTO

GONZÁLEZ BARBA… Él sabe que santo que no es visto no es

adorado y por esa razón se ha dejado ver para que sepan que no se

ha “jubilado” de la política como muchos piensan… Aquél personaje

a quien el hoy finado JORGE CAMARGO TORRES le dedicó un libro,

sigue “vivo” y picando piedra… Son rumores, rumores, rumores…

~~AUTORIZAN A RIVAS PRUEBAS VS COVID-19.- La Secretaría

de Salud de Tamaulipas, autorizó al alcalde de Nuevo Laredo,

ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, aplicar pruebas rápidas para detectar

el Covid-19. Esta acción forma parte del combate frontal que el Edil

ha marcado en contra de la pandemia que afecta no sólo al municipio

sino a México, por lo que ya se trabaja en el protocolo que se habrá

de seguir para la adquisición del químico y hacer el test de forma

principal a personas vulnerables y con enfermedades crónicas. El

alcalde RIVAS señala que al adquirir las pruebas se ayudará también

al Laboratorio Estatal, que se está viendo rebasado por el aumento

en el número de casos.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El ex diputado local del PRI, RAMIRO RAMOS

SALINAS, ganó la encuesta de un prestigiado medio de

comunicación capitalino, donde perfilaban a otros tres connotados

priistas como candidatos a la gubernatura tamaulipeca… Los otros

tres actores del tricolor eran: ÉDGAR MELHEM SALINAS,

ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y BALTAZAR HINOJOSA

OCHOA. ¡Cómo la ven!

++CUENTAN QUE… La irritación social que priva en la Capital de

Tamaulipas, por los desatinos del actual y de los anteriores gobiernos

municipales, convertirán la elección por la Alcaldía en una prueba

demasiado difícil para todos… Buena parte de la población sufre

desilusión y ya no le es atractivo ni votar por candidatos o partidos…

¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Hay por lo menos 400 millones de razones para

que el ex alcalde de Madero, ANDRÉS ZORRILLA MORENO, se

haya vuelto “ojo de hormiga”… Dentro de Partido Acción Nacional de

la urbe chapapotera, ahora se arrepienten de haber confiado en este

pillo, porque la mala fama que les dejó a su paso por la Alcaldía

todavía no se la sacuden… ZORRILLA no ha podido solventar 400

millones de pesos y hay demandas… ¡Ensumáuser!

++CUENTAN QUE… a quien se le bajaron de “botepronto” las ganas

por competir otra vez por la alcaldía de Victoria, es precisamente al

ex alcalde y ex diputado local, ALEJANDRO ETIENNE LLANO.

Aunque su nombre se baraja, lo cierto es que no ha dicho si o no…

¡Órale!

