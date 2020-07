ESTADOS UNIDOS.- 30 julio 20 La NASA lanzó este jueves su robot explorador Perseverance a Marte, diseñado para descubrir rastros de vida antigua en el planeta rojo.

Un cohete Atlas V de United Launch Alliance despegó según lo previsto a las 07H50 (11H50 GMT) desde Cabo Cañaveral, Florida, en un cielo despejado, para emprender un viaje de casi siete meses y casi 480 millones de kilómetros.

La primera etapa del cohete se desprendió unos minutos después. La NASA se prepara ahora para una segunda separación, desde la órbita terrestre, que propulsará al Perseverance a su trayectoria en dirección a Marte.

«Es realmente fantástico verlo irse después de todo el arduo trabajo del equipo», dijo poco después del lanzamiento Bobby Braun, directivo de la NASA.

