Cd. Victoria, Tamaulipas (15 de julio de 2020).- Diputados e integrantes del Cabildo de Victoria unieron criterios en contra de la medida anunciada por el Ayuntamiento que encabeza Xicoténcatl González Uresti, quien pretende aplicar multas por 868 pesos contra quien no use cubrebocas en su auto así como no respetar el doble “No Circula” y la recomendación de no transitar de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

El diputado federal Mario Ramos publicó en Facebook: “El problema de aumento de contagios nos obliga a tomar medidas inmediatas pero jamás alejadas de la sensibilidad social. Multas a quien circule de noche es una medida que no ha sido socializada correctamente, a los ciudadanos hay que informarles lo suficiente sobre la toman de este tipo de medidas y en qué les beneficia el sacrificio que hacen de su movilidad, ¿es lo mínimo no? pero sobre todo tener flexibilidad y empatía con los que trabajan de noche, o quienes están en camino a atener un tema de emergencia o de salud. La salud pública frente a la pandemia requiere proteger a los ciudadanos pero siempre dentro de los causes legales”.

El diputado local Arturo Soto Alemán publicó en su cuenta oficial de Facebook: “Entiendo que hoy más que nunca debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familia, evitar salir lo más que podamos. Valoro y reconozco a las autoridades que hacen todo su esfuerzo por hacer cumplir la ley y protegernos, pero ojalá que los alcaldes así como se pulen y organizan para multar y aplicar a rajatabla los reglamentos, sean igual de eficientes en el resto de sus tareas y rendición de cuentas.

Los victorenses no toleraremos ningún abuso; me mantendré vigilante a que no se cometan abusos de ninguna índole. Estas medidas no son, ni deben ser recaudatorias sino preventivas… basta de ser azadones, ¡hay que ponerse a jalar!.

Por su parte la diputada Pilar Gómez Leal señala: “Al revisar el Periódico Oficial, este NO menciona ese tipo de sanciones. Cualquier acto que incluya una sanción debe ser claro, justo y considerar a quienes caen en los casos sancionados, por ejemplo, los que trabajan hasta después de las 10 pm, a quienes van a visitar un enfermo o aquellos que tienen una urgencia médica o familiar. Siempre será mejor convencer.

Todos queremos combatir los contagios, pero así como se plantea pareciera que es una medida recaudatoria y no de prevención sanitaria”.

Mientras que el Síndico, también del PAN, Luis Torre Aliyán manifestó que: “Una cosa es que la autoridad municipal a través de Tránsito apoye a las autoridades de Salud a disminuir la circulación para que haya menos movilidad vehicular en la ciudad, y otra y muy diferente es, que esa ayuda se dé afectando el de por sí ya mermado bolsillo de los victorenses, sobre todo si la acción es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional, pues en todo caso habría que reformar y armonizar varias leyes, particularmente en materia tributaria”.

El Ayuntamiento anoche reviró en la sanción por no usar cubrebocas al manejar, sin embargo señala que siguen en pie las multas por no respetar el doble “No Circula” y la restricción vial de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana.