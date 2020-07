View this post on Instagram

Todo llega , todo pasa y todo cambia … Hoy quiero agradecer por los 11 años que porte estos colores , gracias a Don Fernando Corona (qepd) que me apoyo y me dio la oportunidad desde el primer día de mi llegada . Agradecer indudablemente a Don Valentín Diez , por permitirme ser parte de la historia del Club Deportivo Toluca , al igual que la directiva y todas las grandes personas que pasaron por la Institución que creyeron firmemente en mí , y que me ayudaron y apoyaron en mi crecimiento personal y futbolístico . A mis compañeros , que sin duda , son parte fundamental de lo que soy ahora , su apoyo , respeto y cariño no tienen precio . Al cuerpo técnico , cuerpo médico , staff , utileros , masajistas , nutriologos , psicólogos , cocineros , camperos , seguridad e intendencia les agradezco infinitamente sus atenciones y cariño. A la afición que estuvo conmigo en las buenas y en las que se aprende , porque en esta vida , así debe de ser , “ se aprende o se gana “ , gracias por su apoyo incondicional , los llevare en mi corazón .. Ahora me toca cerrar este ciclo y abrir uno nuevo lleno de una gran ilusión , entusiasmo y con todo el compromiso y lealtad incondicional a mi nuevo club. Mil Gracias 🙏 Alfredo Talavera #MejorYmásFuerte #ElcieloYanoEselLimite