Para los tamaulipecos esta tercera semana de julio del pandémico 2020, es el

inicio de la semana número 18, no que estamos en cuarentena (la cuarentena solo es de

40 días), que estamos en confinamiento domiciliario.

Los datos estadísticos oficiales de Tamaulipas, por la Pandemia del COVID-19,

según el reporte consultado a las 14:53 hrs., del lunes 20 de julio es: 12 mil 527

pacientes positivos, 14 mil 473 negativos; 5 mil 31 personas en investigación; 6 mil 482

enfermos recuperados; pero hay que lamentar 802 defunciones. Por lo tanto seguimos

en el semáforo de la salud en rojo.

Significa por lo tanto que estamos en el día 97 de aislamiento sanitario y son 802

tamaulipecos los que han pasado a mejor vida por esta pandemia, pero que en este

momento hay más de 12 mil coterráneos en casa o los más graves en cama hospitalaria.

La reflexión es que si sumamos los 12 mil 524, más 14 mil 473 negativos; y 5 mil

31 en investigación; más los fallecidos; estamos hablando que en total son 32 mil 830

tamaulipecos quienes en forma directa han sufrido los síntomas, pero más el temor de

estar contagiados y el dolor que deben pasar. Pero ahí no para esto, porque hay que

considerar a los familiares que también sufren la enfermedad, la agonía y hasta la

muerte de aquellos que son víctimas del COVID-19.

Por cierto, ayer por la tarde nos enteramos de que una profesora, viuda de un

gobernador tamaulipeco muy querido y vecino de la capital del estado, ingresó por la

tarde al Hospital Regional de Alta Especialidad con síntomas del COVID-19, al grado

que fue necesaria intubarla.

Lo mismo sucedió con el también profesor de primaria, cantautor de música

vernácula y buen amigo del extinto Alfonso Pérez Vázquez, me refiero al originario de

Huetamo Michoacán, Don Martín Urieta Molano, quien cayó víctima del COVID-19.

Lamentablemente las autoridades de la Secretaría de Salud Federal, no han podido

determinar ni con las estadísticas que pudieran orientar sobre el contagio masivo, lo que

infiere una falta de autoridad para corregir, no solo los errores que se siguen

cometiendo, sino para cambiar estrategia.

La voz oficial del COVID-19 en México no se ha podido desmarcar de la

incredulidad presidencial sobre la existencia y permanencia del virus y los noticieros de

televisión y radio nacionales, difunden los promocionales del Ejecutivo para salir de

casa, no usar cubre boca y socializar con los demás.

Por otro lado, siguen sucediendo distractores publicitarios para amortiguar los

golpes pandémicos como el supuesto combate a la corrupción, con la detención en

Mallorca, España y extradición a México del ex director de Petróleos Mexicanos

(PEMEX).

Lo extraordinario es que el gobierno mexicano fletó un Jet de la Fiscalía General

de la Nación para ir por él y traerlo a tierras aztecas, y por las características del

aeronave, hizo poco más de 17 horas de vuelo con escala en Canadá -solo de ida-,

contra las 10 horas de vuelo que hace una línea comercial en vuelo directo MéxicoMadrid, Barajas.

No hay otra forma de llamar a la burla que se montó, cuando poco después de las

4 am del jueves, sale el convoy de 5 vehículos donde presumiblemente viajaba don

Emilio, pero ahora se sabe que salió por la puerta de atrás, nadie entendió del porqué de

la simulación.

Ni el presidente Manuel López, ni el Secretario de Seguridad, sabían lo que

pasaba, El pobre Santiago Nieto fue sorprendido con el teléfono en la mano para buscar

él la información, mientras los reporteros de la presidencia de la República fueron los

primeros de enterarse que don Emilio no llegó al Reclusorio y que tampoco se había

mandado al hospital. Aunque hubo una versión inicial de que el prisionero protegido fue

enviado a un Hospital Militar de la SEDENA, pero después los boletines cambiaron,

como las estadísticas de López Gattell, a que era un hospital privado.

Finalmente, los síntomas que sirvieron de base para que don Emilio ‘N’ no pisara

la cárcel, me parece son muy fantasiosos pues hablar de una anemia que se detecta en

minutos, es demasiado aventurado.

No faltan los incrédulos de la justicia de la 4T cuando afirman que inculparan a

lombrices de aguas puercas y no a peces gordos como se esperaba. No podemos obviar

que el repatriado nació en cuna con pañales de seda.