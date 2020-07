Ciudad de México. 21 julio 2020. Silvia Pinal se está recuperando tras la operación de la cadera a la que fue sometida, luego de una caída. Y hoy su hijo, Luis Enrique Guzmán dio a conocer en “Ventaneando” que “justo en este momento, ya han pasado dos meses en que ya no le hacen caso, ya no le han dado su exclusividad y la veo que está un poco consternada, un poco preocupada porque la situación y el momento es malo”.

Describió además que su mamá, “fue uno de los pilares que hizo a la empresa. Y desde que era radio, después en Televicentro y ha dejado sangre, sudor y lágrimas; y yo crecí en esos foros. Ha sido su casa, ella siempre se refiere a la empresa como su casa. Entonces se me hace muy extraño que a estas alturas del partido, nada más porque ya no está ‘El Tigre’ (Emilio Azcárraga Milmo) , vigilando ese tipo de cosas, le hagan ese tipo de groserías a mi mamá”.

Y tras la pregunta expresa de Pedro Sola sobre si no había un documento en donde a ciertos personajes se les otorgaba exclusividad vitalicia. Luis Enrique argumentó que, “seguro que sí, hay muchas otras personas a las que les han ido quitando su exclusividad. Yo no sé realmente si es algo de los nuevos administradores, que están queriendo manejar la situación… No,lo sé, no sé cómo funciona. De buenas a mi primeras a mi madre no le toman el recibo para la exclusividad. No dicen que sí, no dicen que no. Entre que son peras o son manzanas, ya lleva dos meses que… Ya ni siquiera le hacen caso, eso es súper triste”.

Y ante la sugerencia de los conductores de que ‘metieran abogado’, Luis Enrique dijo que él consideraba que no se debía llegar a eso cuando se trataba una empresa por la que Silvia Pinal dio todo y su exclusividad, “por derecho le corresponde, creo yo”.