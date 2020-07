Matamoros, Tamaulipas, 11 de Julio de 2020 .- Para proteger a los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19, el alcalde Mario Alberto López Hernández cumplió su compromiso de seguir apoyándolos mediante la entrega de material para su protección personal, así como

también insumos varios para desinfectar sus áreas de trabajo.

Los profesionales de la salud que laboran en los hospitales del IMSS, ISSSTE y Hospital

General “Dr. Alfredo Pumarejo” recibieron de parte del Gobierno Municipal de Matamoros

diversos materiales que les permitirán solventar algunas de las necesidades que están

enfrentando, debido a la cantidad de casos de coronavirus que registra esta ciudad.

Con la representación del alcalde Mario Alberto López Hernández, el director de Servicios

Generales, Jorge Chapa Zavala entregó los apoyos consistentes en 300 litros de gel

antibacterial, 100 litros de jabón líquido, 100 litros de cloro y 20 mil cubre bocas a cada uno de

los hospitales.

Personal directivo que recibió los citados apoyos agradecieron al Presidente Municipal su

respaldo incondicional en esta batalla que médicos, enfermeras, camilleros y otros, enfrentan

para atender a los enfermos que todos los días llegan en busca de atención médica.

El Alcalde López Hernández indicó que en la medida de las posibilidades del Gobierno

Municipal se continuará apoyando a los trabajadores de la salud, porque son quienes todos los

días se enfrentan al mortal virus para salvar vidas de los matamorenses.

El Presidente Municipal consideró que la mejor manera de apoyar a los profesionales de la

salud, es que todos los ciudadanos apliquen los protocolos de seguridad sanitaria, atendiendo

indicaciones como no visitar parques, no salir a fiestas, no asistir a reuniones con

aglomeraciones.

Recomendó extremar los protocolos sanitarios como el uso del cubre bocas, uso frecuente de

gel antibacterial para limpieza de manos, lavarse manos con agua y jabón y en la medida

posible quedarse en casa y solamente salir una persona de la familia a situaciones esenciales.

El Gobierno Municipal de Matamoros entregó material de seguridad e higiene a los

trabajadores de la salud el IMSS, ISSSTE y Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”.