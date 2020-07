Matamoros, Tamaulipas, 19 de Julio de 2020.- El alcalde Mario Alberto López Hernández anunció que el Gobierno de Matamoros adquirió los primeros cuatro camiones recolectores de basura, de un total de nueve que se sumarán al equipo existente, lo que permitirá el fortalecimiento de las rutas distribuidas en toda la ciudad.

Entrevistado sobre el avance que se tiene en el restablecimiento del servicio de recolección de desechos, el Presidente Municipal dijo que es muy importante que los matamorenses sepan del esfuerzo que está haciendo la administración para equipar a la Dirección de Limpieza Pública.

Hay que informar a la población agregó, que recibimos el sistema de recolección de basura en ceros, sin camiones, y con el relleno sanitario y los centros de transferencia abandonados.

En ese sentido manifestó que la administración ha venido trabajando en el restablecimiento de ese servicio con la compra de camiones de redilas para la recolección de desechos, así como también se rescató el relleno sanitario, en donde la basura se encontraba a cielo abierto; igualmente se habilitaron los centros de transferencia.

Al respecto López Hernández destacó que en los próximos días entregará a los ciudadanos cuatro camiones y en las próximas semanas se recibirán cinco unidades más, que permitirán avanzar sustancialmente en la recolección de basura, la que se ha incrementado debido al confinamiento en los hogares de Matamoros.

Explicó que las citadas unidades que serán habilitadas con cajas contenedoras para la colecta de basura tienen una capacidad de tres toneladas y media; éstas añadió, fueron adquiridas con recursos municipales.

El Alcalde comentó que la administración se ha caracterizado por hacer más acciones con menos recursos, motivo por el cual agregó, esos camiones fueron adquiridos sin endeudar al pueblo de Matamoros.

Anunció que en lo que resta de su gobierno continuará comprando más unidades, porque no es posible que cada que inicia una administración, se empieza de ceros y los perjudicados son los ciudadanos porque al no haber equipo, no se tiene un sistema eficiente de recolección.