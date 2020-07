CALIFORNIA. 30 JULIO 2020. Un sismo de magnitud 4.2 sacudió el Valle de San Fernando del sur de California la madrugada de este jueves.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento tuvo lugar a las 04:30 h del tiempo local.

El sismo, que se sintió como una sacudida, una pausa y luego un poco más de movimiento, tuvo su epicentro cerca de Pacoima localizada a unos 23 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

El USGS inicialmente informó que el sismo habría tenido una magnitud 4.5, pero posteriormente ajustó la cifra.

Hasta el momento no se registran daños mayores ni personas lesionadas.

More on the early morning M 4.2 earthquake – 2km N of Pacoima, CA here: https://t.co/fKIwCWmtyI Please let us know what you felt here: https://t.co/Vgk1MLkYkz #earthquake pic.twitter.com/l1Jz10QB7Z

— USGS (@USGS) July 30, 2020