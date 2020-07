NUEVO LEÓN. 02 julio 2020. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón informa que por el momento no hay toque de queda en el Estado.

En rueda de prensa donde informó las nuevas medidas que se impondrán en el Nuevo León para reducir la movilidad y evitar contagios, detalló que si las cosas siguen como hasta el momento (con aumentos significativos de contagios y decesos), tendrá que tomar la decisión e implementarlo

´´No hay toque de queda pero si las cosas siguen tendré que tomar la decisión de toque de queda». mencionó Rodríguez.

Entre las medidas que serán tomadas se informó que a partir de mañana viernes 3 de junio, los comercios, servicios y mercados ambulantes con actividades no esenciales, suspenderán sus actividades de 22:00 a 5:00 horas, así como los sábados y domingos.

Los restaurantes operarán de lunes a viernes hasta las 22:00 horas y los sábados y domingos solo podrán ofrecer servicio a domicilio.

Rodríguez agregó que después de las 22:00 horas, las personas podrán justificar su presencia en la vía pública si se trasladarán para la compra de alimentos, medicamentos, ir a centros laborales esenciales, entre otros.

»Hay gente que podrá ir a sus centros de trabajo, hay quienes lo hacen después de las 10 de la noche, pero a los esenciales, no antros, no bares, no cantinas», agregó.

Puntualizó que la medida será de manera temporal y que dentro de una semana se analizará la situación.

»Vamos a probarnos por una semana, es una medida temporal», dijo.