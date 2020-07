Se nota mucho nerviosismo en la burbuja del Gobierno de Tamaulipas,

las vacaciones de verano no fueron como las esperaban, la llegada de

Lozoya, extraditado de España, ha provocado una serie de

especulaciones en torno a los videos que vienen con él y el

tratamiento que se la da, no es el de un reo bajo custodia, sino el de

un Testigo Protegido.

Sin duda, la imagen del gobernador de ustedes hoy anda por los

suelos, se le han acumulado muchos errores continuos desde que

decidió ocultar las canas, pero con un tinte rubio cenizo que no pasó

desapercibido para nadie, pues junto con el cambio de look, tomó la

decisión de grabar un video que hizo estallar las redes con una gran

cantidad de memes, que sin duda lo enfermó, aunque no

precisamente de covid19.

Ya son muchas piedras en el zapato, pero lo peor de todo es que se

nota y mucho, su interés por el tema de las energías limpias, tema

afrontado con rigor por el Gobierno Federal, ante la presunción de algo

turbio en la asignación de contratos y concesiones durante los últimos

dos sexenios.

Por ello, resulta letal para el gobernador de ustedes, el afrontar la

discrepancia en una forma tan burda, alejada por completo de la más

mínima posición de urbanidad política.

Esto sin duda, revela que más allá de un interés ecológico, el tema

tiene un trasfondo económico del cual él no se quiere despegar, pues

en el recuento de los haberes, la opinión pública, piensa que el interés

tiene motivos suficientes, como para poner el riesgo su futuro político.

Las especulaciones nacionales giran alrededor del caso Oderbrecht,

incluso trascienden el sexenio anterior, pero las opiniones locales,

están mayormente centradas en un tema que tiene que ver con la

explotación de los energéticos asentados en el subsuelo de

Tamaulipas.

Basta leer el libro Los Zetas Inc de la investigadora Guadalupe Correa Cabrera, para entender que la delincuencia organizada opera a veces como una Empresa Trasnacional y que contra todos los pronósticos,

no solo les interesa el trasiego de enervantes, sino el lavado

internacional de las ganancias que esto genera.

Las investigaciones del gobierno de AMLO, van más allá del obvio

interés político, tienen que ver con las concesiones de la explotación

del subsuelo y hasta donde están inmiscuidos los políticos actuales,

pues los del pasado solo servirán como pretexto para poder cercar las

ambiciones de los que hoy están en lista de espera.

Como siempre sucede, los más voraces son los primeros en alzar la

voz, desde hace ya muchos años, la prudencia se perdió en el

ambiente político, hoy muchos creen que para poder salir en la foto, se

deben mover mucho.

Sin embargo, esta tendencia de la oposición extraviada, no les ha

dado muchos resultados positivos, es más me atrevo a pensar que

ninguno, porque una de las cualidades de la política de altura, es

precisamente no actuar en función de lo que indican las vísceras.

Sin embargo, no existe un manual de buen comportamiento político,

existe si, un cumulo de historias escritas alrededor de los errores

políticos del pasado, pero ahora casi ningún político lee, así que con

esas carencias difícilmente pueden convertirse en oposición

inteligente.

Alguien debería decirles que las jovencitas recatadas no enseñan los

“chones” y que a los políticos inteligentes no se les trasparentan las

ideas y mucho menos las intenciones.

En el análisis de los acontecimientos de esta semana, se pude

discernir que el Gobierno Federal no trae prisa en mostrar las

evidencias que llegaron desde España, racionará las filtraciones y

mandará muchas bolas de humo, tan solo para acalambrar a los

antecesores, pero sus dardos certeros estarán dirigidos a los actores

presentes, con claras intenciones de descarrilar su futuro.

Ya no hay marcha atrás, el espectáculo ha sido montado para ser

presentado en episodios de aquí a diciembre, que será cuando

muchos emprenderán la huida, otros respirarán, resignados a guardar

en un baúl sus anhelos, pero seremos mas los que nos quedaremos

con la duda y nos preguntaremos: ¿SERÁN MENTIRAS?

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com