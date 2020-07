Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de Julio de 2020.- Gobierno municipal apoyará con personal a Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), para que refuercen la revisión en el filtro ubicado afuera del Puente 2, ante el preocupante número de autobuses que cruzan por esta frontera, los cuales representan un riesgo de contagio.

En la reunión del Comité de Salud Municipal, el alcalde Enrique Rivas refrendó su apoyo al titular de la COEPRIS, Adolfo Benavides, para fortificar la revisión de este filtro sanitario.

“Debemos trabajar de manera conjunta para reforzar los filtros de COEPRIS, porque hay una preocupación latente con la cantidad de autobuses provenientes de Dallas, Houston y otras ciudades de Estados Unidos que cruzan diariamente y que pudiera generar en Nuevo Laredo un mayor riesgo de contagio”, señaló.

En la reunión virtual del Comité de Salud, Adolfo Benavides informó que del 1 al 15 de julio cruzaron 534 autobuses con un total de 11 mil 280 pasajeros.

“No se han retornado estos autobuses porque no hay lineamiento que lo avale, pues pueden ir personas con viaje esencial, pero otras que no y esto lo complica, por lo que se tendrán que tomar medidas más estrictas, en que si no se regresa al autobús, sí vamos a retornar al pasajero que no tenga un motivo esencial”, recalcó.

Ante esta situación, el titular de la COEPRIS solicitó el apoyo del municipio para emitir un oficio firmado también por el Gobierno del Estado y enviarlo a las líneas comerciales y centrales de autobuses donde se informe que no se permitirán el cruce de viajes no esenciales.

En este mismo contexto, Benavides informó que han revisado un total de 19 mil 911 vehículos particulares, de los cuales retornaron dos mil 886 y el principal motivo es por no comprobar un viaje esencial, el Doble No Circula y exceso de pasajeros en el automóvil.