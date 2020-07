México, 23 de Julio 2020. El delantero de Chivas, Ronaldo Cisneros, decidió aparecer ante la opinión pública y admitir que él fue uno de los tres futbolistas que resultaron contagiados por coronavirus en el club rojiblanco, de los cuales se informó la mañana de este miércoles.

«Les hablo aquí para informarles que soy uno de los contagiados por Covid-19«, fueron las primeras palabras que el joven delantero coahuilense mencionó, para luego enviar un mensaje de agradecimiento por el apoyo que Chivas le brindó desde el primer momento.

«El club se ha portado bastante bien en ese tema, nos ha cuidado dentro y fuera de la cancha, con todas las medidas preventivas que se requieren. Muy agradecido con el club, primero que nada por eso y ahorita en este momento que me tocó a mí dar positivo, el apoyo que he recibido no solo de la directiva sino también de mis compañeros y espero que también de la afición«, apuntó Cisneros en un video publicado en las redes sociales del cuadro rojiblanco.

Reiteró la invitación a la afición en general a que se mantenga alerta y con los cuidados necesarios ante la pandemia: «Esta vez me tocó a mí, pero le puede tocar a cualquiera de ustedes. Gracias a Dios, afortunadamente soy asintomático. Todo muy bien, ahorita me siento perfectamente. Ya estoy en casa, aislado, cumpliendo las indicaciones que me dieron los médicos del club», indicó.

Envió un mensaje a sus compañeros de cara al arranque del torneo, que será el próximo sábado cuando el Guadalajara reciba la visita del León.

«Al equipo le deseo el mayor de los éxitos durante este tiempo que me toque estar fuera. Saben que tienen todo mi apoyo y espero verlos pronto ahí en la cancha. También hay muchos empujando desde abajo, tratando de ganarse un lugar y creo que el equipo va a estar bien. Vamos a salir a ganar y tienen todo mi apoyo«, concluyó.

Además de Cisneros, otros dos futbolistas en Chivas resultaron contagiados por coronavirus.

De cara al encuentro ante los Esmeraldas se prevén cambios obligados conforme al once que Chivas presentó durante la Copa GNP por México, al menos durante los cuatro primeros duelos.