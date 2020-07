Tampico, Tamaulipas, 14 de Julio de 2020.- «Los mercados rodantes seguiremos trabajando pues ninguna autoridad nos ha marcado que paremos de nuevo», declaró la líder de oferentes de mercados sobre ruedas, Aida Aracely Bello Olvera.

«Realmente en Tampico no hay cambios hasta el día de hoy, no sé si el Diario Oficial lo vaya a acatar el alcalde, no he platicado con el encargado de mercados que es el señor Altamirano porque sí habla un apartado acerca de los tianguis pero en Tampico no nos han comentado que vayamos a cerrar», señaló.

Bello Olvera comentó que en Ciudad Madero la situación es distinta y desconocen si vaya a

haber marcha atrás pero en Tampico no les han dado ningún cambio.

Actualmente, los mercados rodantes tienen autorizado trabajar los días sábado, domingo,

lunes martes y en el caso del día miércoles sólo dos rodantes: el de la Unidad Modelo y

Lauro Aguirre. «El del jueves en la colonia Centenario no está funcionando ni allí ni en

ningún lugar y viernes sólo dos chicos que operan en la Cascajal, Obrera y Petroquímicos».

La entrevistada dejó en claro que mientras no digan otra cosa seguirán trabajando, prueba

de ello es que este martes se instalaron en la colonia Tolteca «todo el rodante está

funcionando no nos han notificado de cambios, el director de mercados nos pasó lo que se

publicó en el Diario Oficial pero no dijo que fuéramos a parar, hubiera convocado a reunión

o aprovechado para decirnos que por lo que se publicó en el Diario OFicial tendríamos que

detenernos pero no hay señalado nada de eso», aseveró.

Cabe destacar que la líder de oferentes señaló que en los rodantes mantienen los filtros

sanitarios que pide Sector Salud que es dar gel antibacterial, agua, servitoallas, uso de

cubrebocas pero reconoció que no han comprado cojines ni tapete sanitizante.

En Tampico en total son 45 mercados rodantes y actualmente, restando los que quitaron

dada la pandemia operan entre 37 y 38.