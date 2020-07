México, 27 de Julio 2020. Los Pumas iniciaron el Apertura 2020 con una victoria de la mano de Andrés Lillini,quien tomó el lugar de manera provisional que dejó Míchel González tras su renuncia y el primer candidato fuerte parece ser Ricardo Antonio La Volpe, quien confirmó que no cobraría caro si se llega a un buen acuerdo.

«No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo», explicó el argentino.

Además, explicó que hubo un sondeo por él de parte de Pumas, pero no directamente, sino a través de su auxiliar técnico, Rafael García.

«Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante», dijo La Volpe.

Igualmente, se dio tiempo de analizar lo que ocurre con el conjunto de la UNAM.

«Hay equipos como América, Tigres o Chivas que son compradores, pero hay otros que tienen que formar, lo que toda la vida hizo Pumas con Bora Milutinovic, Mejía Barón o Mario Velarde, no es un equipo comprador sino que debe generar jugadores».

Ricardo Antonio La Volpe dirigió por última vez en la Liga MX al Toluca en el torneo Apertura 2019, por lo que poco más de seis meses después podría estar de regreso en el máximo circuito mexicano.