México, 07 de Julio 2020. Tres días después de que el Atlas anunciara a Renato Ibarra como refuerzo para el Apertura 2020, la leyenda rojinegra Rafael Márquez expresó que le desea al ecuatoriano el mejor desempeño dentro del campo de juego.

“Obviamente en el caso de Renato, futbolísticamente es un jugador que marca diferencia. Ya en lo personal, haya pasado lo que haya pasado, eso espero que no vuelva a suceder y que se pueda enfocar en lo principal, que es lo futbolístico, lo profesional y que se pueda reivindicar de esa manera; con toda la imagen que hoy en día quizás tenemos de él”, declaró el cinco veces mundialista con Selección Mexicana.

Además, el referente histórico del Atlas le deseó suerte al actual plantel, a cargo de Rafael Puente, y mencionó que la contratación representa una segunda oportunidad tanto para la persona como para el futbolista.

“Futbolísticamente es un chico que tiene mucho potencial y que a lo acontecido obviamente no, no comparto esas acciones. No estoy a favor de eso. Que la misma institución le esté dando esta segunda oportunidad quizás habla de que creen en la persona y ojalá dé frutos para beneficio de la institución”, dijo el michoacano.