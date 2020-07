Estados Unidos, 08 de Julio 2020. Alexander Volkanovski está listo para hacer la primera defensa del título de las 145 libras del UFC cuando le dé la revancha a Max Holloway, quien parecía invencible en la división.

«UFC nunca puso a nadie sobre la mesa más que a Max Holloway. Max sigue diciendo que yo era quien estuvo pidiendo la pelea, pero eso no es cierto, UFC fue quien me la dio. Al final del día, si era la pelea con la que me iban a empujar y además sin un claro contendiente número uno en la división, se convirtió en la pelea que yo también quería«, dijo desde Abu Dhabi.