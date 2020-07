CIUDAD DE MÉXICO, 30 de Julio de 2020.-El Gobierno federal no amagó a los gobernadores con sancionarlos, si no cumplen con la aplicación del semáforo que determine la Secretaría de Salud, para medir el nivel de riesgo de contagios, señaló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Luego de que trascendieran desacuerdos en una reunión virtual, entre los mandatarios estatales y el funcionario de salud, López-Gatell señaló que la sanción que causó la controversia y que no fue aceptada por los gobernadores, está especificada en la Ley General de Salud de 1984 y se refiere a la concurrencia de responsabilidades de cada nivel de gobierno en las acciones de salud pública, cuyas omisiones deben ser penalizadas.

Añadió que “no hubo regaños porque eso sería faltarle al respeto a los mandatarios estatales”, por lo que aunque no se llegó a ningún consenso en el tema, se propuso una salida técnica para que sea el pleno del Consejo Nacional de Salud, donde están representados los 32 secretarios de salud de los estados y los titulares del Sector Salud Federal, el que defina una forma más enriquecedora del monitoreo de riesgos a través del semáforo.

En tanto seguirá la aplicación del semáforo de riesgo, que se evaluará diariamente, se dará a conocer cada semana a los gobernadores y se publicará quincenalmente.

No hubo amago, no va a haber amago nunca. Lo hemos dicho, una, dos, tres, ochenta, las veces que sean necesarias. La manera en que actúa el Gobierno de México no es a través de amagos.

Estoy seguro que aquí encontrarán la correspondencia entre lo que dice el Jefe de la Nación y los funcionarios que colaboramos en este gobierno. No es nuestro modelo referencial. Nuestra manera de actuar es con base en la ley y nuestra manera de actuar es por el diálogo no por la fuerza. Por la razón, no por la fuerza”, enfatizó.

López-Gatell añadió que la Secretaría de Salud ha recibido más de mil 100 actos de reclamación jurídica por inacciones por parte de personas físicas y grupos políticos -a los cuales se tendrá que responder- por lo que es importante que se especifique y se aclare, la responsabilidad de cada nivel de gobierno en la aplicación del semáforo de riesgo.

Si la petición de los gobiernos estatales es que hagamos explícito el marco de concurrencia para la aplicación completa del semáforo es indispensable que pongamos cuáles pueden ser los elementos legales que ya existen y que llevarían a deslindar las responsabilidades en caso de incumplimiento o del surgimiento de una consecuencia adversa.

Si la federación dice estás en rojo y el estado dice estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas”, indicó.