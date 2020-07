Ricardo Monreal Ávila, un extraño lado amable del regeneracionismo que busca mejorar con cada palabra la

percepción que los ciudadanos tienen del presidente de la República Don Andrés López Obrador, en el entendido de que, hay mucho que pactar entre ambos para el 2024.

El zacatecano, que fue gobernador por el PRD, luego de que, como Diputado Federal del PRI no le dieron la

candidatura para al sucesión de su estado natal, quiso ser candidato por la ciudad de México, sin embargo, la

decisión ya estaba tomada por el político tabasqueño a favor de la señora Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante esa situación, Monreal Ávila quien era titular de la Delegación Cuauhtémoc, debió de alinearse y aceptar su

inscripción como candidato al Senado, chamba que hace bien y en la cual espera con paciencia que el tiempo se

cantee a su favor, porque ahora tiene proyectos nuevos.

Ya no le interesa ser candidato a la titularidad del Gobierno de la Ciudad de México, quiere estar ahí en escena

política con la mejor precepción posible, para que a hora en que se decida la sucesión presidencial, todo mundo

voltee a verle como la mejor opción para ganar las elecciones del 2024 y en el entendido de que, otros políticos se hayan desgastado tanto, que dejaron de ser adversarios para esa nominación .

Ya no están a su nivel político con miras al futuro, ni Martí Batres Guadarrama, tampoco, Alejandro Encinas

Rodríguez y mucho menos la propia Sheinbaum Pardo, porque de aquí al 2024 habrá perdido sus encantos políticos y la posición que tiene Monreal Ávila desde el Senado de la República, le permitirá sacar de la jugada a cuándo Legislador quiera subirse a la sucesión presidencial.

El exgobernador de Zacatecas, tiene una gran experiencia en la creación de estructuras políticas. Trabaja en ello

desde hace muchos años, por ello, cuándo buscó la nominación para la titularidad del Gobierno de la Ciudad de

México, ya tenía amarrada una estrategia mediante la cual todos sus compañeros de las exdelegaciones de la

capital del país estaban sumados a su causa, sin embargo, no le alcanzó para eso, desde el momento que el dueño del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, López Obrador, tenía otros planes para la ciudad, al grado que uso la mismísima estructura monrealista para redondear el triunfo de la señora Sheinbaum Pardo.

Con todo el poder senatorial que le permite hasta hablar bien y sin medida a favor del Jefe del Ejecutivo Federal,

como acaba de hacerlo en ocasión de la visita realizada por López Obrador a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump con motivo de la entrada en vigor del Tratado Comercial que sustituyó al TLC.

Para sus fines políticos personales, el líder del Senado mexicanos tiene una estructura de colaboradores que

trabajan a lo largo y ancho del país con la misión de sembrar en los grupos políticos en nombre de Ricardo Monreal Ávila, para que en toda la nación sepan de él y sin rebasar los límites que imponga el dueño del partido presidencial, estar ahí y aparecer como la mejor alternativa que impida la reemergencia del PAN, el PRI o cualquier otro partido al que pueda recurrir la ciudadanía que ya no está de acuerdo con la nueva izquierda del país.

Los emisarios del monrealismo se disfrazan de todo tipo de personajes, el que aparece por estos lares, el Alejandro Rojas Díaz, quien encontró muy fácil la manera de posicionar el nombre de su jefe el Senador, vilipendiando al gobierno de Tamaulipas y acusar a diestra y siniestra sin más pruebas que las de sus boca.

Incluso, por estos días daría un mensaje a los tamaulipecos a quienes invitaría para mantenerse alertas porque el

2021 que es año electoral cada día está más cerca y tiene que atenderse mediante al reflexión del voto.

Los otros.

Los cubrebocas deben usarse a diario. Desde luego que sí y si había personas icónicas que se negaban a hacerlo

porque les resta personalidad, es interesante saber que por la presión social tuvieron que cambiar de actitud, entre ellos el propio presidente de la República Andrés López Obrador, homólogo gringo Donald Trump y de un nivel más bajo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría del ramo en el país, Hugo LópezGattel Ramírez, quien a pesar de hablar todos los días de contagios no lo usaba.

Varios representantes de medios de comunicación le hicieron saber que daba mala imagen al no usar cubrebocas, porque no era congruente entre aquello que decía en materia de recomendaciones, sí él no era ejemplo de ello, es decir, predicar con el ejemplo, como se dice en las comunidades.

Las fotografías del presidente estadounidense y de sus colaboradores y militares con cubrebocas, ocuparon las

primeras planas de los diarios en el mundo y que López Obrador también lo haya usado, quizá hasta puede agregar unas cuántas décimas a la evaluación de la percepción ciudadana sobre su figura, puede agregar.

De nuevo apareció la versión de que la presidencia municipal de Victoria podría establecer el cobro por la

recolección de basura en la ciudad, pese a que, se trata de un servicio que el Ayuntamiento está obligado a prestar.

Existe una iniciativa en el Congreso del Estado a partir de las cuales, podría aprobarse que desde enero del año que viene pueda efectuarse un cobro por la recolección de la basura, sin embargo, lo supeditan al proceso electoral del 2021.

Es decir, como se trata de un recurso que quizá los ciudadanos no estén dispuestos a pagar y por ello voten en

contra de los partidos que lo promuevan podría dejarse para otro tiempo, es decir, el 2023, un año en el cual no hay elecciones y por tanto sin repercusiones políticas.

En el 2020, es la sucesión gubernamental de Tamaulipas y tampoco será recomendable establecer obligaciones

económicas a los ciudadanos, quienes, de por sí tienen deteriorada su economía familiar y todavía querrán que

paguen la recolección de basura.

Por otro lado, en este fin de semana los Gobernadores del PAN eligieron como líder de su Asociación al mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien sustituye al Gobernador de Aguascalientes Martín Orozco, llevándose el agradecimiento de sus colegas, porque realizó un trabajo de altura al frente de la GOAN, a la cual pertenece el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Por cierto éste último convalece todavía del contagio del COVID-19 que le fue diagnosticado en una prueba

practicada la semana pasada y de acuerdo a la información manejada en las instancias gubernamentales el

mandatario ha sobrellevado bien el padecimiento y una vez que se cumpla el tiempo que le permita superar algún daño a su salud, estará de nuevo en actividad oficial.